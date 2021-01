Hannover

In den vergangenen Tagen ist der erste Schnee in den Bergen gefallen. Und trotz Lockdowns, um der Corona-Pandemie Herr zu werden, machten sich Tausende Menschen auf, um im winterlichen Harz zu rodeln oder zu wandern. In ihren Leserbriefen äußern HAZ-Leser wenig Verständnis für dieses Verhalten, kritisieren es als Dummheit und Egoismus – und fordern strengere Regelungen.

HAZ-Leser Matthias Wiesner , Pattensen : „Egoismus steht vor dem Allgemeinwohl“

Beim Anblick langer Autoschlangen, überfüllter Parkplätze und Menschenmassen von Tausenden Winterausflüglern im Harzer Schnee, die die Bitten und Aufrufe von Polizei, Gemeinden und Tourismusverbänden, zu Hause zu bleiben, ignorieren und ihrem Wintervergnügen nachgehen, stellt sich mir eine Frage: Ist ein Großteil der Mitmenschen mittlerweile derart von der Konsum- und Vergnügungsgesellschaft vereinnahmt, dass es nicht mehr möglich ist, mal zwei, drei Wochen zu Hause zu bleiben und die eigenen, egoistischen (vermeintlichen) Bedürfnisse und Traditionen vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen des zweiten Lockdowns und von täglich rund 1000 Toten im Zusammenhang mit Corona hinter das Allgemeinwohl zurückzustellen? Bei diesem in höchstem Maße asozialen Verhalten kommt mir unweigerlich das Albert Einstein zugesprochene Zitat ins Gedächtnis: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Matthias Wiesner, Pattensen

HAZ-Leser Wolfgang Schneider aus Hannover : „Harte Konsequenzen sind nun notwendig“

Man sieht diese Bilder und ist fassungslos. Ich darf nicht schreiben, als was ich diese Menschen bezeichnen möchte, ich würde eine Beleidigungsklage riskieren. Totale Unvernunft, Rücksichtslosigkeit, krasser Egoismus sowie ein völliger Mangel an Solidarität kennzeichnen diese Leute. Sorglosigkeit wäre zu kurz gegriffen. Wer angesichts der vielen Erkrankten und Toten nicht begriffen hat, dass wir verzichten müssen, dem kann der Staat nur noch mit harten Konsequenzen begegnen. Auf freiwilligen Verzicht zu hoffen ist naiv. Politiker sollten weniger an die nächste Wahl denken als vielmehr an den Schutz aller, soweit das nur möglich ist. Und endlich, endlich einheitliche Regeln überall! Wolfgang Schneider, Hannover

Die Skilifte im Harz sind geschlossen. Deshalb haben viele Wintersportler ihre Schlitten mitgebracht. Quelle: Samantha Franson

HAZ-Leser Ulrich Peterknecht aus Hannover : „Zu viele Menschen sind unvernünftig“

Es ist kaum zu glauben, dass trotz Information einer Überfüllung im Harz mit Touristen immer noch weitere Menschen glauben, sie müssen raus in die Natur, weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten. Und dann rein in den Harz, von überall her kommend, zum Beispiel aus Hamburg oder Berlin. Man kann nur den Kopf schütteln über so viel Unvernunft. Wenn alles weiterhin nicht ernst genommen wird, dann haben wir noch lange keine richtige Freizeit ohne Beschränkungen mehr. Meiner Meinung nach sind viele Menschen unvernünftig nach dem Motto, mir kann nichts passieren, und ich lasse mich von keinem bevormunden. Ulrich Peterknecht, Hannover

HAZ-Leser Matthias Krostek aus Garbsen : „Egozentrische Selbstdarsteller“

Eigentlich schade, dass Dummheit kein Straftatbestand ist. Offenbar bekommt die Gesellschaft das, was sie verdient: eine nicht zu stoppende Corona-Plage. Dank der egozentrischen Selbstdarsteller, die für zwei Rodelspäßchen alle Bemühungen zunichtemachen. Ekelhaft! Matthias Krostek, Garbsen

HAZ-Leserin Angelika Hinz aus Hannover : „Spruch trifft auf Erwachsene zu“

Sie hatten seinerzeit mal diesen weisen Spruch abgedruckt, und der passt so präzise auf die neuesten Meldungen über die übervollen Pisten: „Wenn man denkt, dass die Messlatte für den menschlichen Verstand schon am tiefsten Punkt ist, kommen noch immer welche, die aufrecht unter ihr hindurchmarschieren.“ Und das sind die Erwachsenen, und nicht die Kinder. Angelika Hinz, Hannover

