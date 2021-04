Die Stadt Hannover übernimmt die Hälfte der Kosten für kostenlose Schnelltests aller Kita-Erzieherinnen und Erzieher in Hannover – und stellt dafür zusätzlich 1,25 Millionen Euro bereit. Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung passierte am Montag den städtischen Jugendhilfeausschuss. Der Hintergrund: Auch Kita-Erzieherinnen in Niedersachsen sollen sich künftig zweimal in der Woche selbst testen, so hat es das niedersächsische Kultusministerium vorgesehen. Doch bislang gab es Streit darum, wer die Finanzierung übernimmt. Fest stand bislang: Das Land bezahlt die Hälfte der Kosten. Doch unklar war, inwiefern neben den Kommunen als örtlichen Trägern auch die Freien Träger der Kitas in die Pflicht genommen werden sollen.

Bis zu 14.000 Tests pro Woche

Das übernimmt jetzt in Hannover ebenfalls zu 50 Prozent die Stadt – mit Hilfe einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushalt. Auch die Beschaffung und Verteilung der Corona-Tests soll – sofern es organisatorisch möglich ist – künftig über die Landeshauptstadt Hannover laufen. Da die freien Träger mit dem Aufbau von Testkapazitäten begonnen hätten, werde von einem von bis zu 14.000 Tests pro Woche ausgegangen, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.Im Stadtgebiet gebe es 420 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft mit insgesamt etwa 6.700 Mitarbeitenden existent. Hin zu kämen 300 Tagespflegepersonen. Zudem wolle man versuchen mit Hilfe einer „effizienten Beschaffungspolitik“ den den Beschaffungspreis auf unter 6 EUR pro Selbsttest zu senken.

Jugenddezernentin Rzyski: „Schmerzgrenze erreicht“

Zustimmung für diese Regelung kam aus der Ratspolitik. „Wir brauchen starke Kitas“, sagte der jugendpolitische Sprecher der SPD, Christopher Finck. Finck, wie auch Lars Pohl, jugendpolitischer Sprecher der CDU befanden für sehr gut, dass die Freien Träger jetzt entlastet würden. Beide mahnten an, dass es eine entsprechende Regelung für Selbsttests im Bereich der offenen Jugendarbeit und im offenen Ganztag in den Schulen bislang nicht gebe. Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski zeigte sich an dieser Stelle im Ausschuss zurückhaltend. Bislang 8 Millionen Euro an Zusatzkosten habe die Pandemie in ihrem Bereich bislang verursacht. Wenn weiter wie jetzt Elternbeiträge wegfielen, sei man möglicherweise bald nahe der 10-Millionen-Marke. Es sei langsam eine Schmerzgrenze erreicht, sagte Rzyski.

