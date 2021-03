Hannover

Corona-Schnelltests liefern teilweise bereits nach 15 Minuten ein Ergebnis, ob man sich mit Sars-Cov-2 angesteckt hat. Theoretisch soll es bereits kostenlose Schnelltests für jedermann geben: Seit dem 8. März hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. In der Region Hannover können diese bisher vor allem in Arztpraxen und Testzentren gemacht werden. Wichtiger Hinweis: Menschen mit Symptomen sollten sich in jedem Fall bei einem Arzt testen lassen. Nur für asymptomatische Personen kommen Testzentren und andere Einrichtungen in Frage. Hier sehen Sie eine aktuelle Übersicht:

Diese Arztpraxen bieten die kostenlosen Tests an

In zahlreichen Arztpraxen der Region Hannover können Bürger einen kostenlosen Test abnehmen lassen. Welche Praxen das anbieten, sehen Sie in der folgenden Tabelle. Bürger sollten sich aber vorher nach Termine erkundigen und fragen, ob überhaupt noch Schnelltests vor Ort verfügbar sind.

Täglich kommen weitere Praxen hinzu. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hatte alle niedersächsischen Arztpraxen angeschrieben und um eine Rückmeldung gebeten, ob sie Corona-Schnelltests anbieten. Schon nach wenigen Tagen hatten sich mehr als 1600 Praxen gemeldet, davon rund 200 in der Region Hannover.

Apotheken: Noch in Vorbereitung

In Apotheken der Region Hannover sind bislang bis auf Ausnahmen noch keine Schnelltests möglich. Lediglich vereinzelt bieten Apotheken bereits jetzt Tests an. Für viele andere Einrichtungen sind noch Details unklar, wie das Prozedere vor Ort ablaufen soll und wie abgerechnet wird. In Niedersachsen müssen Apotheken, die Schnelltests machen wollen, von der jeweils zuständigen Behörde beauftragt werden. Bislang haben bereits mehr als 150 Apotheken landesweit ihre Testbereitschaft erklärt. Zeitnah soll über den Apothekerverband und die Apothekerkammer eine entsprechende Liste kommuniziert werden.

Diese Testzentren bieten auch Gratistests an

Viele Testzentren haben bereits begonnen oder stehen in den Startlöchern, um die Massentestung zu unterstützen. Diese bieten sie bereits jetzt an:

Testzentrum im Sofaloft in der Südstadt: Als erster privater Anbieter bietet „Das Testzentrum“ in Hannovers Südstadt kostenlose Schnelltests für asymptomatische Bürgerinnen und Bürger an. Seit Mitte Januar werden dort in der Jordanstraße zudem auch weitere Tests ab 39,80 Euro durchgeführt. Online-Anmeldung und Infos gibt es auf https://www.das-testzentrum.de/

coronatest.de, Raschplatz im Gebäude der Spielbank: Am Start ist auch das Testzentrum am Raschplatz.  „Wir könnten 1,5 Millionen Schnelltests pro Woche beschaffen und haben die Kapazitäten“, sagt Sven Weimar, Sprecher von der Initiative coronatest.de, die bundesweit zahlreiche Testzentren betreibt – in Hannover am Raschplatz im Gebäude der Spielbank. „Bei uns müssen für sämtliche Tests keine Termine gemacht werden, wir könnten auch die Schnelltests unbürokratisch stemmen“, verspricht Weimar. Weitere Tests kosten hier 24,90 Euro. Informationen gibt es hier.

Schnelltest-Zentrum Hannover, Innenstadt: Termine für Schnelltests gibt es auch in der Karmarschstraße 40, gegenüber der Markthalle. Dort kann man darüber hinaus einen der günstigeren Corona-Schnelltests machen lassen. 23,80 Euro kostet der Rachenausstrich. Termine können online über schnelltest-hannover.de, aber auch am Telefon unter 0511/51525047 ausgemacht werden – sogar noch für denselben Tag. Denn das Prozedere dauert nur rund fünf Minuten. Nach einer Viertelstunde ist das Ergebnis bereits da, bei einem positiven Ergebnis wird die getestete Person angerufen. Bezahlt wird entweder online im Voraus per EC-Karte oder erst vor Ort. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 15 Uhr.

Siteworks Zentrum für klinische Studien: Am Lindener Marktplatz (Niemeyerstraße 21 in 30449 Hannover), kann man sich ein Mal pro Woche kostenlos testen lassen. Darüber hinaus kostet jeder weitere Schnelltest allerdings 30 Euro. Der Abstrich wird hier aus der Nase gemacht. Das Ergebnis liegt innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor und wird den Getesteten telefonisch mitgeteilt. Bezahlt wird in Bar vor Ort, Anmeldungen werden über Telefon 0511/51524740 entgegengenommen.

Garbsen: Im Corona Testzentrum – Kosmos Apotheke im Shopping Plaza ist ebenfalls eine kostenlose Testung möglich. Die Adresse lautet Planetenring 31-33 in Garbsen, Telefon: 05137/7 39 66.

Laatzen: Einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest gibt es auch in der Coronateststelle Hannover-Laatzen, Würzburger Straße 13. Eine Terminvereinbarung für den Rachenabstrich ist hier nicht nötig, die Coronateststelle hat Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende kann man jeweils von 8 bis 12 Uhr vorbeischauen. Weitere Informationen gibt es unter 0171 3333416 oder per Mail an coronatest.laatzen@gmail.com

Das sollten Sie über die Tests wissen Nachweis: Die testende Einrichtung stellt einen Nachweis zum Testergebnis aus. Auf dem Nachweis müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme 12 Stunden gültig. Keine Kontrolle: Einen Nachweis für den Gratistest bekommen die Bürger nicht, die Einrichtungen sind daher auf die Ehrlichkeit der Menschen angewiesen, das kostenfreie Angebot nicht missbräuchlich einzufordern. Kosten: Bürger sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) (und diese dann mit dem Bund) direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf sechs Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung. Sicherheit: Schnelltests sind mit Vorsicht zu genießen. Wichtig ist: Ein Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme. Darauf weist beispielsweise KVN-Sprecher Detlef Haffke hin. Schon kurz nach einem negativen Text könne sich die Person bereits wieder infizieren. Man kann sich aber auch schon kurz vorher infiziert haben und die Virenlast reicht nur noch nicht aus, damit der Test anschlägt. Das Robert-Koch-Institut weist auf seiner Website darauf hin, dass bei Schnelltests eine größere Virusmenge nötig sei, um eine Corona-Infektion nachweisen zu können. Das bedeutet: Auch wenn das Ergebnis negativ ausfällt, könnte die getestete Person trotzdem infiziert sein. Die PCR-Tests liefern hier verlässlichere Ergebnisse.

Hier wird jederzeit mit dem Start gerechnet – im Angebot gibt es zudem kostenpflichtige Tests

Auch Corona 15 in Herrenhausen ist im Austausch mit der Region. Das erste private Schnelltest-Zentrum Hannovers hatte Ende November in Herrenhausen eröffnet. Patienten müssen vorab online einen Termin vereinbaren. Das Testcenter befindet sich in einem Veranstaltungsraum beim MTV Herrenhausen (Am Großen Garten 3). Dort sind Tests täglich zwischen 9 und 18 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist auch über die Seite von Das Lab möglich.

Schnelltest im AC med Corona-Testzentrum, Misburg: Hier in der Hannoverschen Straße 108 müssen Bürger etwas länger auf das Ergebnis warten. Erst nach 30 Minuten gibt es die Gewissheit, ob man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat – telefonisch, persönlich, schriftlich oder per Mail. Der Abstrich wird aus der Nase entnommen und kostet 35 Euro. Auch hier sind Termine noch am selben Tag möglich, die Anmeldung erfolgt ebenfalls online über www.ac-med.de, sowie am Telefon über die Nummer 0176 41298434.

Covid Zentrum am Hannover Hauptbahnhof: Nur online laufen Anmeldung und Bezahlung beim Covid Zentrum am Hannover Hauptbahnhof. Die Testpersonen buchen ihren Termin für den Schnelltest über die Webseite des Testzentrums www.covidzentrum.de. Bezahlt wird online mit Kreditkarte oder GiroPay, der Betrag wird nach dem Test abgebucht. Die Adresse lautet Rundestraße 16, 30161 Hannover, Telefon 030-208484845. Der Schnelltest kostet 39,90 Euro.

EcoCare, Flughafen: Auch hier am Flughafen im Abflugbereich, Terminal C, laufen Anmeldung und Bezahlung online: Auf www.ecocare.center/hannover-airport gibt es am Ende dann auch das Ergebnis abzurufen. 49 Euro kostet ein Schnelltest. Bezahlt wird online mit Kreditkarte oder GiroPay, der Betrag wird nach dem Test abgebucht. Die Adresse lautet Hannover Airport, Flughafenstraße 4, Langenhagen, Telefon 0211-38789573 (Montag bis Sonnabend 8 bis 20 Uhr).

Wer kommt noch hinzu?

Das Land will laut Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, zügig die kostenlosen Testangebote hochfahren und steht dafür mit weiteren Ärzten, Apotheken, Laboren, Unternehmerverbänden und Testzentren in Verhandlung Demnach sollen zudem Hilfsorganisationen wie das DRK oder die Johanniter in den Startlöchern, um von den Kommunen als Testzentren beauftragt zu werden.

Was ist der Unterschied zwischen Schnelltest und Selbsttest? Die sogenannten Corona-Schnelltests sollen durch geschultes Personal etwa in Apotheken, Testzentren oder Arztpraxen mithilfe eines Nasen- oder Rachenabstriches durchgeführt werden. Die Probe kommt auf einen Streifen, der nach 15 bis 20 Minuten mit einer Verfärbung reagiert. Corona-Selbsttests für zu Hause können in konkreten Alltagssituationen helfen, etwa bei Privatbesuchen. Sie gibt es in Apotheken, Geschäften oder im Internet zu kaufen. Selbsttests funktionieren ganz ähnlich wie Schnelltests. Der Unterschied: Sie werden selbst durchgeführt und die Probe wird aus dem vorderen Nasenbereich entnommen. Dabei sind die Gebrauchshinweise unbedingt zu beachten, denn unsachgemäße Abstriche können die Aussagekraft des Tests stark einschränken. Sowohl beim Schnell- als auch beim Selbsttest handelt es sich um Antigen-Tests. Dabei sind die Selbsttests mit den Schnelltests identisch. Dabei gilt: Ein positives Ergebnis muss unabdingbar durch einen PCR-Test überprüft werden. Antigen-Tests suchen in Abstrich-Proben nämlich nicht nach Erbgut wie ein PCR-Test, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für das Virus sind.

Schnelltests aus der Drogerie

Auch immer mehr Drogerien und Supermärkte bieten sogenannte Selbsttests an. Einige Antikörpertests sind online und in den Filialen schon länger erhältlich. Für diese müssen die Kunden sich ein wenig Blut aus der Fingerkuppe entnehmen und dieses an ein Labor senden.

Die Kunden sollen die Antigen-Selbsttests selbst ohne medizinische Vorkenntnisse durchführen können. Dafür müssen sie einen Abstrich vorne an der Naseninnenwand machen oder eine Speichelprobe entnehmen und diese auf einen Teststreifen geben. Allerdings werden diese Selbsttests nicht als Gesundheitsnachweis, beispielsweise vor einer Flugreise, anerkannt.

Was kostet mich der Corona-Test, wenn er nicht ärztlich angeordnet ist?

Neben dem wöchentlichen Gratistest können weitere Tests sinnvoll sein, die dann aber oft aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Etwa vor einem privaten Besuch bei Freunden oder Angehörigen. Die Krankenkasse kommt für die Kosten des Corona-Tests auf, wenn das Gesundheitsamt einen Test anordnet, weil die Infektionswahrscheinlichkeit als entsprechend hoch eingestuft wurde, sagt KVN-Sprecher Köster. Wenn sich ein Patient mit Symptomen zum Abstrich meldet oder die Corona Warn-App ein erhöhtes Risiko signalisiert, seien die Kosten von der Krankenkasse ebenso abgedeckt. Rückkehrer aus Risikogebieten müssten ihre Tests auch nicht selbst bezahlen.

Von Susanna Bauch und Kimberly Fiebig