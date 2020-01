Zwei schwere Verkehrsunfälle auf den Schnellwegen haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr in den ersten zwei Stunden des neuen Jahres in Atem gehalten. Wegen plötzlich auftretenden, dichten Nebels waren mehrere Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. Dabei wurden mindestens drei Menschen schwer verletzt.

Im dichten Nebel kommen Autofahrer in der Nacht und am Neujahrsmorgen – wie hier in Isernhagen – nur im Schritttempo voran. Quelle: Florian Petrow