Hannover

Dank eines aufmerksamen 53-Jährigen aus Hannover-Kirchrode konnte die Polizei am Montag zwei mutmaßliche Mitglieder einer Trickbetrügerbande festnehmen. Unbekannte hatten den Mann gegen 13.45 Uhr auf seinem Festnetzanschluss angerufen und eine vermeintliche Schocknachricht überbracht. Die Trickbetrüger gaben sich als Polizisten aus und teilten dem Mann mit, dass sein Bruder einen schweren Unfall verursacht habe. Es sei zu einem Personenschaden gekommen. Zur Abwendung einer Haft solle nun eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro hinterlegt werden. Der Geschädigte gab an, zunächst mit der Bank sprechen zu müssen, um das Geld zu organisieren. Parallel informierte er die Polizei.

Gegen 16.20 Uhr meldeten sich die Täter erneut am Telefon und kündigten an, dass ein „Außendienstmitarbeiter der Justiz“ das Geld abholen werde. „Später wurden die Übergabemodalitäten konkretisiert und der Zeuge in die Gravensteiner Allee dirigiert“, sagt Jessika Niemetz von der Polizeidirektion Hannover. Bei der fingierten Übergabe nahmen zivile Polizeibeamte gegen 16.55 Uhr eine 36-jährige Frau fest. Der 20-jährige mutmaßliche Mittäter saß bei seiner Festnahme in einem Taxi in der Nähe.

Täglich neue Schockanrufe

Gegen die beiden wird wegen versuchter gewerbs- und bandenmäßigen Erpressung ermittelt. Die Beamten beschlagnahmten mehrere hundert Euro Bargeld und weitere Beweismittel bei den beiden Beschuldigten. Sie werden noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Weil in den vergangenen Wochen vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger aus Hannover Schockanrufe erhalten haben, werden Zusammenhänge mit ähnlichen Taten durch die Kriminalpolizei überprüft. „Täglich kommen neue dazu“, sagt Behördensprecherin Niemetz.

Die Masche der Anrufer bei den sogenannten Schockanrufen ist perfide: Sie geben sich als Mitarbeiter der Polizei oder Staatsanwaltschaft aus und schildern – häufig emotional –, dass ein vermeintliches Familienmitglied verunglückt oder in einen Unfall verwickelt ist. So werden die Betroffenen überrumpelt.

Meist Senioren betroffen

Meist werden die Senioren zu einer Bank gelotst und sollen das entsprechende Bargeld abheben. Auch werden Tipps bei der Abhebung des Geldes gegeben, falls der Bankangestellte kritisch nachfragen sollte, warum eine größere Summe abgehoben wird. Zum Schluss werden die Betroffenen noch eindringlich darauf hingewiesen, dass man eine Schweigepflicht habe und niemanden von dem Vorfall erzählen darf, da sonst dem in Not geratenen Familienangehörigen etwas passieren werde.

Betrüger entwickeln Corona-Maschen Trickbetrüger nutzen die Situation rund um die Corona-Pandemie aus und versuchen daraus Profit zu schlagen. Die polizeiliche Kriminalprävention von Bund und Ländern warnt in diesem Zusammenhang vor neuen Maschen. Vor allem ältere Menschen werden derzeit Opfer einer Abwandlung des Enkeltricks. Am Telefon geben sich die Täter als Angehörige aus und behaupten, am Coronavirus erkrankt zu sein. Dann bitten sie um finanzielle Unterstützung oder Wertgegenstände, um die Behandlung zu bezahlen – die ein vermeintlicher Bekannter abholen werde. Telefonisch melden sich angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Sie fordern die Betroffenen auf, einen Corona-Test zum Preis von mehreren Tausend Euro zu machen. In einer abgewandelten Form kam es auch zu Hausbesuchen, bei denen sich die Kriminellen Zutritt in Wohnungen verschafft haben. Trickbetrüger haben zuletzt auch die coronabedingten Schulschließungen ausgenutzt. Eltern wurden geschickt Angebote für Nachhilfeunterricht für über Tausend Euro pro Monat unterbreitet. Nach Abschluss des Abo-Vertrags tauchen die vermeintlichen Lehrer allerdings nie auf. Wenn Betroffene den Betrug bemerken, ist ein Vertragsrücktritt unter Umständen nicht mehr möglich.

Die Polizei rät dazu, am Telefon misstrauisch gegenüber fremden Personen zu sein und gegebenenfalls aufzulegen und 110 zu wählen. Zudem solle man keinesfalls private Informationen herausgeben. Polizei und Staatsanwaltschaft weisen darauf hin, dass sie nicht an Angehörige herantreten und Kautions- oder Geldbeträge fordern.

Von Manuel Behrens