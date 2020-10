Schon dritter Oldtimer-Brand in Hannover: Ist ein Brandstifter am Werk?

Hannover

Die Ursache für den in Flammen aufgegangenen Jaguar-Oldtimer in Hannover-Waldhausen ist Brandstiftung. Zu diesem Ergebnis kommt die Polizei nach Untersuchungen am Tatort. Gleichzeitig scheint alles auf einen Brandstifter hinzudeuten, der es gezielt auf alte Autos im Süden der Landeshauptstadt abgesehen hat. Seit August wurden inzwischen drei Oldtimer zerstört, die allesamt in Tiefgaragen abgestellt wurden. Wie die Ermittler auf HAZ-Anfrage bestätigen, werden derzeit Zusammenhänge geprüft.

„Die Ähnlichkeiten der Taten sind uns nicht entgangen“, sagt Behördensprecher Martin Richter. In allen drei Fällen gehen die Beamten inzwischen von Brandstiftung aus, technische Defekte werden jeweils ausgeschlossen. Der Gesamtschaden beträgt mittlerweile mehr als 400.000 Euro. Alle Tatorte sind zudem nicht mehr als zwei Kilometer voneinander entfernt. Ob der mutmaßliche Brandstifter weiß, dass in den Garagen Oldtimer stehen oder bloß auf gut Glück agiert, ist unklar.

Erste Brandstiftung im August

Das erste Feuer brach am Abend des 12. August in einer Tiefgarage nahe der Gilde-Brauerei an der Hildesheimer Straße aus. Von dem geparkten Oldtimer blieb nur noch das Metallgerippe übrig, 70 Menschen der drei darüber liegenden Gebäude mussten ihre Wohnungen verlassen – betroffen waren auch Bewohner einer Senioreneinrichtung. Zwei Menschen erlitten durch das Feuer leichte Verletzungen. Bei dem Brand entstand laut Polizeisprecher Richter mit rund 300.000 Euro auch der größte Schaden. Neben dem Wagen wurde auch die Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen.

Mehr als einen Monat später brannte dann ein VW Käfer an der Tiefenriede. Auch hier gehen die Ermittler davon aus, dass der Oldtimer am 25. September gegen 17.15 Uhr gezielt in Brand gesteckt wurde. Das Feuer beschädigte darüber hinaus einen Mercedes und die Tiefgarage. Kosten: etwa 6000 Euro. Das bislang letzte Feuer brach am vergangenen Dienstag aus und zerstörte einen alten Jaguar MK II. Es ist gleichzeitig der erste Tatort außerhalb der Südstadt, allerdings liegt die Güntherstraße ( Waldhausen) nur unweit der Hildesheimer Straße und dem ersten Brandort. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Menschen wurden bei diesen beiden Feuern nicht verletzt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das Problem für die Ermittler: Es gibt laut Richter bisher keinen Hinweis auf einen konkreten Brandstifter. „In den vorliegenden Fällen dauern unsere Ermittlungen an“, sagt er. Die Beamten sind derzeit unter anderem damit beschäftigt, Zusammenhänge zwischen den drei Bränden ausfindig zu machen. Darüber hinaus hoffen sie auf mögliche Zeugen in der Südstadt und Waldhausen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegen.

