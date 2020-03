In der Corona-Krise will der Rat der Stadtspitze mehr Freiheit für schnelle Entscheidungen schenken. So soll die Verwaltung Vorhaben mit einem Volumen von bis zu einer Million Euro ohne Zustimmung des Rates treffen können. Nach Informationen der HAZ soll der Rat darüber in seiner Sondersitzung kommende Woche entscheiden.