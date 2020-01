Eine Mail wirft Fragen auf

Die Zeugenbefragung geht weiter. Aus einer Mail des Behördenleiters an die Stadtverwaltung geht hervor, dass man auch über eine "interne Möglichkeit" nachgedacht habe, um Lange mehr Geld zahlen zu können. "Was soll damit gemeint sein?", will der Richter wissen. "Damit kann nur gemeint sein, dass die Stadt die Stelle eines Wahlbeamten einrichtet", sagt der Zeuge. Mit anderen Worten: Lange hätte Dezernent werden müssen, um ein höheres Gehalt zu bekommen. Um Zulagen sei es nicht gegangen, betont der Zeuge.