Auch die jüngsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben zahlreiche Beiträge eingereicht. In der Regel sind sie in der 3. und 4. Klasse. Das sind die Gewinner.

Platz 1 geht an Justus Grimpe aus Laatzen von der Grundschule Beuthener Straße

Der kleine Panda auf der Reise zum Coronavirus

Kapitel 1, in dem die Geschichte beginnt: Herr Bierkrug lebt mit seinem Panda in Deutschland. Die Geschichte beginnt an einem Dienstag, als Herr Bierkrug wie gewöhnlich in das Labor ging um zu arbeiten. Aber diesmal durfte auch der kleine Panda mit. Das gefiel dem Panda sehr gut, weil er schnell und gerne lernte. Kurz vor dem Mittagessen im Labor musste Herr Bierkrug niesen. Mit seinen kleinen Augen sah der Panda unzählige rote Viren durch die Luft sausen. Wie gesagt, lernte der Panda viel. Deshalb wusste er, dass es sich um Coronaviren handelte. „Blöde Viren“, dachte er, bevor er sich hinter einem Gefäß versteckte. Er wollte schließlich nicht angesteckt werden.

Später ging Herr Bierkrug nach Hause. Nur der Panda wollte nicht mitkommen, er wollte Coronaviren bekämpfen. Herr Bierkrug wusste zwar nicht, dass er hier war, aber irgendwann würde er den Panda schon finden. Der Panda nahm einen Kolben, schüttelte den Inhalt in ein Gefäß, schüttelte den Inhalt auf einen Zuckerwürfel, auf dem das Wort Schrumpfpille abgebildet war. Danach wurden sechs Ausrufezeichen sichtbar, die immer größer wurden. Aus einem Stück Seife schnitzte er ein Schwert. Danach berührte er die Schrumpfpille und wurde winzig. „Hoppla, das ist aber klein“, dachte er.

Kapitel 2, in dem der Panda die ersten Viren bekämpft: Nach seiner Erfindung schlief der Panda ein. Er wachte erst am nächsten Morgen wieder auf, als die Labortür aufging und Herr Bierkrug herein kam. Sofort krabbelte der Panda in Herrn Bierkrugs Nase und erklärte den Flimmerhärchen, er komme in friedlicher Mission. Zuerst waren die Flimmerhärchen skeptisch, aber als er sagte, er würde bei der Corona-Abwehr helfen, waren die Flimmerhärchen überzeugt, dass er friedlich war. „Die Abwehr ist Gang rechts, Zimmer links“, erklärten sie. Kaum hatte er das Zimmer betreten, ging der Alarm los. Tausende weiße Blutkörperchen stürmten nach draußen. Draußen standen Coronaviren, die Herpesviren wie Morgensterne an Ketten befestigt hatten. Mit seinem Seifenschwert zerschlug der Panda die Viren zu rot-grauem Brei. Dieser Brei wurde durch einen kräftigen Nieser nach draußen geschleudert. Die Blutkörperchen bedankten sich bei dem Panda und nahmen ihn mit in den Raum, um eine Runde Karten zu spielen.

Der Panda verlor oft, weil er dieses Spiel noch nie gespielt hatte, doch er wurde immer besser. Einmal gewann er sogar und Herr Bierkrug suchte noch immer nach dem Panda.

Kapitel 3, in dem der Panda nach Italien kommt: Inzwischen hatten die Ferien begonnen. Der Laborchef und Herr Bierkrug schüttelten sich zum Abschied die Hände, denn der Laborchef wollte in den Ferien nach Italien reisen. Während sie sich die Hände schüttelten, krabbelte der Panda auf die Schulter des Laborchefs. Später saßen sie auf dem Schiff, das so sehr schaukelte, dass dem Panda speiübel wurde. Sein Gesicht war inzwischen schon grün angelaufen. Stundenlang schien es so weiter zu gehen. Später im Ferienlager lies die Wirkung der Schrumpfpille nach und der Panda wurde wieder groß. Der Laborchef bemerkte dies sofort und fragte: „Was willst Du hier?“

„Ich, äh? Will, naja ... Ich will Corona vernichten“, stotterte der Panda. „Aha! Das könntest Du gebrauchen“, sagte der Laborchef und gab ihm ein Fläschchen mit blauem Pulver. Von nun an gab der Laborchef dem Panda jeden Tag Matheaufgaben, er brachte ihm Schwimmen und Kochen bei. Später machten sie bei den Weltentdeckern mit. Diesmal strandeten sie in einer Höhle und mitten drin war ein riesiges Coronavirus.

Kapitel 4, in dem das Duell Gut gegen Böse beginnt: Doch als sich der Panda dem Virus Vir näherte, wurde er von dem Proteinmantel aufgesaugt und er fand sich in einer Arena, die mit zwei Armeen vollgestopft war, wieder. Die eine bestand aus weißen Blutkörperchen, die andere aus Coronaviren. Der Panda stellte sich zu den Blutkörperchen, dann ging der Kampf los: Die Blutkörperchen und der Panda trafen mit ihren Schwertern oft, während die Viren gar nichts trafen. Zum Abschluss warf der Panda das Fläschchen vom Laborchef auf die Viren. Diese lösten sich in Luft auf, dann wurde der Panda aus dem Vir heraus geschleudert, das Vir platzte und der Panda schlief ein und wachte in Herrn Bierkrugs Armen wieder auf. Dieser fragte: „ Wo warst Du?“ „Habe verschlafen“, antwortete der Panda. „Aha!“

Platz 2 geht an Henri Sohns aus Hannover von der Grundschule Lüneburger Damm

Auch sein Beitrag wurde ausgezeichnet: Henri Sohns. Quelle: Katrin Kutter

Pauls gigantisches Corona-Abenteuer

Ich heiße Paul und bin neun Jahre alt. In dieser Geschichte geht es um mein gigantisches Abenteuer, das ich vor vier Tagen erlebt habe! Also fangen wir mal an. Das gigantische Abenteuer fing ziemlich uncool an. Aber ich verspreche euch, das Abenteuer wird noch spannend genug. Okay, jetzt geht es aber wirklich los. Es war ein Mittwochmorgen, als ich einfach keine Lust auf alles hatte. Noch nicht mal meine Lieblings Schokolade konnte mich aufheitern. Corona ist so langweilig : soooooo langweilig. Meine Familie besteht aus meinem großen Bruder Leon, er ist 14 Jahre alt. Meine kleine Schwester Linda ist 5 Jahre alt und mein Papa Björn ist 49 Jahre alt, genauso wie meine Mutter Karina. Ich erkläre erst mal, warum ich so wütend bin. Wir gucken jeden Abend um 19 Uhr zusammen die Nachrichten und ich bin so wütend, weil der Lockdown noch weiter geht. Ich überlege noch, ob ich meinen Plan mit dem Abhauen in die Tat umsetzen soll !? Als ich um 9 Uhr im Bett liege, bin ich mir sicher, ich werde den Plan in die Wirklichkeit umsetzen! Ich kann nicht schlafen, also mache ich mir Gedanken, wann ich es machen soll. Nach 15 Minuten bin ich mir auch damit sicher. Ich werde es Morgen um 13.30 Uhr machen, während meine Eltern ihr Nickerchen machen. Ich habe es irgendwie dann doch geschafft, einzuschlafen. Am nächsten Morgen packe ich schon mal meine Sachen nach der Liste, die ich geschrieben habe. Das ist gar nicht so einfach, wenn man eine kleine Schwester hat und einen Teenager im Haus. Aber ich bekomme es hin. Also der große Moment ist gekommen. Ich gehe noch mal meine Liste durch: Ja, ich habe alles dabei. Ich stehe an meinem Fenster und denke, jetzt geht los. Aber ich habe noch einen anderen Gedanken. Das werde ich noch machen: ich schreibe einen Zettel, damit meine Familie weiß, dass ich unterwegs bin und erst dann wiederkomme, wenn Corona zu Ende ist. Ich stehe wieder am Fenster und in diesem Moment, in dieser Sekunde, wusste ich, dass ich bereit bin, meine Familie für eine gewisse Zeit zu verlassen.

Ich stieg also von meinem Fenster aus auf das Dach von den Meiers. Ich wusste, dass sie ein Abwasserrohr außen an ihrem Haus hatten. Das stinkt zwar ziemlich, aber da muss man eben durch. Ich klettere das Abwasserrohr runter und laufe in das Weizenfeld. Als ich im Weizenfeld war, hörte ich ein Geräusch. „Es muss groß sein“, meinte Paul. Jetzt sah Paul, es war ein rasender Mähdrescher. In Pauls Gedanken war nur : „Lauf, lauf, lauf!“ Und Paul lief und lief. Er rettete sich noch in den kleinen Wald neben dem Weizenfeld. Paul hatte sich noch ganz knapp mit einem Hechtsprung vor dem Mähdrescher gerettet! Paul ging in den Wald hinein und beschloss erst mal, sich von dem Mähdrescherschock zu erholen. Er war grade dabei seine Hütte zu bauen, als er eine verletzte Taube auffand. Sie hatte eine leicht blutende Wunde am rechten Flügel. Paul beschloss, sie mitzunehmen und gesund zu pflegen. Zum Glück hatte Paul Verbandssachen mitgenommen. Am nächsten Morgen ging es der Taube schon viel besser. Paul sagt: „Wie wäre es denn, wenn ich dich Iggi nenne?“ Die Taube machte ein glückliches Gesicht. „Also heißt du jetzt Iggi!“ Paul war sehr tierfreundlich, deshalb baute Paul extra für Iggi eine kleines Zelt mit Durchgang, falls Iggi was braucht. Nun schliefen beide ein.

Am nächsten Morgen wachte Paul zuerst auf. Paul wollte Iggi ein Frühstück zubereiten. Daher ging er los und holte Würmer für Iggi. Er entdeckte für sich und für Iggi auch leckere Erdbeeren. Als Paul zurückkam, war Iggi noch nicht wach. Paul hatte alles auf ein Stück Holz gelegt. Jetzt wollte Paul Iggi wecken, doch er war nicht mehr da! Paul erschrak furchtbar und lief hin und her. Er lief an die Straße. Dort saß Iggi. Paul rief: „Iggi was machst du denn?“ Iggi drehte sich ruckartig um und lief auf Paul zu. Nun hatte ihn Paul fest in den Armen. Iggi erzählte die Geschichte, als er eine Katze gehört hatte, nicht weit weg und als brauche sie Hilfe. Paul sagte: „Iggi, wir suchen später nach der Katze. Komm mit, ich habe schon Frühstück für uns gemacht.“ Es schien, als könnte Iggi alles verstehen, was Paul sagt. Iggi und Paul aßen ihr Frühstück auf und packten ihre Sachen. Sie gingen zusammen weiter. Sie gingen immer weiter in den Wald hinein. Paul meinte: „Komm wir gehen nach links.“ Nach einer Weile sagte Paul: „Ich glaube, wir haben uns verlaufen, Iggi?“ Doch nun flog Iggi hoch und immer höher. Paul ahnte, was Iggi vorhatte. Er wollte über die Baumgipfel fliegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Doch Iggi zuckte zusammen. Paul hörte es jetzt auch, ein leises „Miau“. Iggi setzte sich auf Pauls Schulter. Sie gingen dem Miauen nach. In einem Baumstumpf sahen sie nun die kleine Katze. Paul griff in den Baumstumpf hinein und holte sie hervor. Paul schoss sofort ein Name durch den Kopf : Freddy. Sie gingen nun zu Dritt weiter.

Paul hatte nur eine Frage: Wie ist die Katze in den Baumstumpf gekommen ? Es wurde langsam dunkel und Paul beschloss ein weiteres Lager für die Nacht zu bauen. Als es fast stockdunkel war, waren drei kleine Zelte aus Blättern und Zweigen zusammen gebaut. In der Nacht kam auf einmal Freddy rüber und kuschelte sich an Paul. Am nächsten Morgen erwachte Paul. Iggi war schon wach. Paul holte aus seinem Rucksack ein Blatt Papier und einen Stift und legte es auf den auf den Boden. Iggi nahm mit seinem Fuß den Stift und Paul konnte seinen Augen nicht trauen: Iggi konnte schreiben. Iggi schrieb: „Wie bekommen wir denn für die Katze was zu essen ?“ Paul schrieb zurück: „Ich glaube, in der Nähe ist ein Fluss. Katzen mögen Fisch.“ Iggi schrieb zurück: „Okay.“ Also gingen die Drei in Richtung des Flussgeräusches und nach einem kurzen Fußmarsch waren sie an einem Fluss. Paul hatte recht gehabt. Während Paul mal wieder ein Lager errichtete, spielten Iggi und Freddy zusammen am Ufer. Als Paul fertig war, fragte er sich, ob Iggi auch sprechen kann? Also rief Paul Iggi. Ganz deutlich fragte Paul: „Kannst du reden?“ Iggi hob den Kopf und sagte ganz leise: „Ja kann ich.“ Paul erschrak und nahm ihn und Freddy fest in den Arm. Coronas neue Freunde. Außerdem fragte Paul Freddy, ob er auch sprechen oder schreiben kann, doch Freddy machte nur „Miau, Miau, Miau“. Jetzt gingen alle schlafen und Paul fragte sich, was wohl morgen noch passieren wird.

Am Nächsten Morgen hat Paul eine Angel gebaut. Nun wollte er ein bisschen angeln. Paul spürte, dass sich die Angel bewegte und zog sie aus dem Wasser. „Ja, ein Fisch,“ jubelte Paul und weckte damit seine Freunde. Aber das störte sie nicht. Endlich hatten sie etwas zu essen. Am Ende hatte Paul drei Fische und jetzt brauchten sie nur noch ein Feuer. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatten sie das Feuer entfacht und nun brieten alle Fische im Feuer. Am nächsten Morgen hatten sie alle noch ein Stück Fisch übrig. Als alle aufgegessen hatten, gingen sie weiter. Doch Paul sagte: „Nun gehen wir wieder nach Hause. Corona hin oder her ich möchte wieder zu meiner Familie!“ Plötzlich sahen sie Wölfe. Daraufhin liefen die drei Freunde und plötzlich waren sie vor Pauls Haus. Paul nahm Iggi und Freddy auf den Arm und sie liefen zur Haus Tür und klingelten. Mutter Karina machte auf und fiel ihm in die Arme. Die Mutter schrie in die Wohnung: „Paul, Paul ist wieder da.“ Paul antwortete: „Ich habe auch Freddy und Iggi mitgebracht.“ Und grinste. Die Mutter fragte: „Warum bist du weg gelaufen?“ Paul antwortete: „Ich hatte einfach keine Lust mehr auf Corona!“ An dem Abend feierten sie eine riesige Party! Als Paul später im Bett lag, fragte er seine Mutter: „Können wir Iggi und Freddy behalten?“ „Aber nur ausnahmsweise“, antwortete die Mutter. Und Paul sagte noch: „Lieber manchmal Corona, als ohne Familie!“

Platz 3 geht an Miriam Drude aus Wunstorf von der Grundschule Luthe

Bekommt eine Urkunde für den dritten Platz: Miriam Drude. Quelle: Katrin Kutter

Wenn Corona vorbei ist

1.) Heute bin ich aufgewacht / Und Mama hat mich angelacht / Sie sagt: „Corona ist vorbei!“ / Ich mache einen Freudenschrei.

2.) Jetzt kann ich endlich wieder singen / Freunde mit nach Hause bringen / mit Pfadfindern am Feuer sitzen / und mit ihnen Stöcke schnitzen.

3.) Wieder Karatetraining machen / in der Kabine auch mal lachen / endlich mal ins Schwimmbad gehen / im Zoo die ganzen Tiere sehen.

4.) Meine Oma wieder drücken / in ihrem Garten Blumen pflücken / in den Ferien verreisen / und im Café ein Eis verspeisen.

5.) Ohne Maske in die Schule gehen / ach, das wäre ja so schön! / Ist das alles nur ein Traum? / Ich glaub’s wohl kaum.

Von Jan Sedelies