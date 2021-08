Hannover

Auch die jüngeren Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben zahlreiche Beiträge eingereicht. In der Regel sind sie in der 5. bis 7. Klasse. Das sind die Gewinner.

Platz 1 geht an Lieselotte Lamparter und Emilia Czaikowski aus Hannover von der Käthe-Kollwitz-Schule

Interview mit Corona

Reporter: Liebe oder lieber Corona wie darf man sie denn ansprechen?

Corona: Am liebstes ist mir Böses Corona bitte.

Reporter: Ja dann, böses Corona, erzählen sie doch mal. Warum wollten sie zum bösesten Virus der Welt werden?

Corona: Ich wurde immer von den anderen Vieren ausgeschlossen. Sie meinten immer, dass ich gar kein richtiger Virus bin, weil niemand mich kennt und mich auch niemand hasst! Ich war so sauer auf die anderen Viren, dass ich zum bösesten Virus der Welt wurde!

Reporter: Und wie haben sie das geschafft?

Corona: Ich komme ursprünglich aus Fledermäusen. Das erste Mal habe ich in Wuhan der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei Menschen infiziert. Von da an konnte ich von Mensch zu Mensch hopsen. Sie machten es mir einfach, haben mich erst nicht für voll genommen. Es war alles gut, bis die Masken kamen. Doch nur die Masken reichten den Menschen nicht, sie gingen in den Lockdown, machten alles von zu Hause aus und trafen sich leider gar nicht mehr (grummel).

Reporter: Wie kommen sie eigentlich mit dem Impfstoff klar?

Corona: Ich weiß nicht, was der Impfstoff überhaupt soll, warum wollen mich alle loswerden? Ich bin doch eine große Berühmtheit! (empört)

Reporter: Wissen sie eigentlich, dass Schüler nicht zur Schule gehen können und nichts lernen?

Corona: Nö, wusste ich nicht. (nachdenklich). Aber das ist doch noch ein Grund mehr, warum die Schüler mich lieben müssten!

Reporter: Die Schüler mögen sie aber nicht. Alles ist viel schwieriger als normalerweise. Außerdem vermissen sie ihre Freunde und fühlen sich oft benachteiligt wenn zum Beispiel technische Geräte von zu Hause nicht funktionieren. Nächste Frage: Haben sie eigentlich Familie?

Corona: Klar alle Viren stammen von etwas ab. Meine Eltern heißen Herr und Frau Sars. Sie selbst haben es nicht soweit gebracht als ich. Ich lebe ihren Traum! Sie sind mega stolz auf mich (klopft sich auf die Schulter)!

Reporter: Wie alt sind denn ihre Eltern ?

Corona: Das weiß ich nicht, denn wir feiern nicht den Tag an dem wir geboren wurden, sondern den Tag unseres ersten großen Ausbruchs!

Reporter: Und was macht ihr so an dem Tag?

Corona: Wir lachen und infizieren so viele Leute wie es möglich ist – und wir essen Torte und gucken uns coole Reportagen über uns an (freut sich voll).

Reporter: Und wie soll es jetzt weitergehen?

Corona: Ich habe mir überlegt, dass ich bald in den in den Ruhestand gehe. Ich bin super pande-müde und die Menschen nerven mich nur noch mit ihren Lockdowns, Masken, Abstand, Tests und Impfstoffen. Ich habe das erreicht was ich schaffen wollte, ich werde in die Geschichte eingehen und niemand wird mehr über mich lachen!

Reporter: Ja dann, böses Corona, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, ich sehe sie nie wieder. Und unseren lieben Lesern und Leserinnen wünschen wir: positiv denken, negativ bleiben!

Platz 2 geht an Christian Derabin aus Laatzen vom Erich-Kästner-Gymnasium

Christian Derabin. Quelle: Katrin Kutter

Mia und Martin

Am Anfang von März 2020 haben die Amsel Mia und die Taube Martin auf die Straße geguckt und wunderten sich: „Hey du Mia!“, sagte Martin. Mia fragte, was los sei und kam auch raus. Sie schaute wie Martin auf den Hauptplatz der Oper in Hannover und sah keinen einzigen Menschen. „Warum laufen hier keine Menschen mehr rum? Warum ist niemand zu sehen?“, fragte Mia. Martin und Mia sind gute Freunde und ihr Zuhause war schon sehr lange ein Baum neben der Oper. Aber noch nie zuvor haben sie den Anblick auf einen leeren Opernplatz gehabt. Martin sagte, dass er mal über die Stadt fliegen wollte, um zu sehen wo die Menschen geblieben sind. Als er zehn Minuten später zurück kam, fragte ihn Mia: „Und? Wo sind die ganzen Leute?“ Martin antwortete: „Nun, es sind sehr wenig Menschen in Hannover auf den Straßen unterwegs. Und alle die unterwegs sind haben etwas Komisches über dem Mund. So etwas wie eine Art Maske. „Hmm, komisch“, erwiderte Mia, „Woran könnte das wohl liegen? Vor einigen Tagen war doch noch alles in Ordnung? Menschen liefen auf den Straßen ihre Wege, Kinder hatten Spaß und lachten, aber jetzt?“, „Ich verstehe es auch nicht“, erwiderte Martin. „Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Wir können ja über Hannover fliegen und vielleicht entdecken wir ja etwas.“

Es war zehn Uhr in Hannover als die beiden sich fertig machten zum Fliegen. Die Zeit in der in Hannover am meisten los ist. Und das noch an einem Montag. „Ich mache mir irgendwie Sorgen“, sagte Mia. „Ich habe das Gefühl es ist etwas Schlimmes passiert.“ „Mach dir deswegen keine Gedanken. Deswegen gehen wir ja der Sache jetzt auf den Grund“, beruhigte Martin seine Freundin. Sie flogen los und flogen in eine U-Bahn Haltestelle rein und schauten auf die Nachrichten. „Oh Schreck“, sagte Mia. „Ein unbekanntes Virus?! Deswegen sind keine Menschen auf der Straße!“, stotterte Mia. „Und die Krankheit überträgt sich also über Mund und Nase! Das ist der Grund weshalb alle diese Maske tragen!“, stellte Martin fest. „Ist das Virus auch ansteckend für Vögel?!“, fragte Mia. Martin antwortete: „Nein, nur für Menschen.“ Die beiden flogen zurück und aßen ihr Frühstück. „Was sollen wir jetzt nur tun?“, fragte Mia. Martin antworte: „Wir werden unser Leben ganz normal weiterleben. Aber die Menschen werden viele Sachen nicht tun können. Zum Beispiel werden sie höchst wahrscheinlich weder zur Schule noch zur Arbeit gehen können, keine Restaurant-Besuche haben, nicht in die Oper gehen und diese Maske tragen. Ich hoffe diese Seuche verschwindet bald. Mir tun die Menschen echt leid.“ „Ja, mir auch“, stimmte Mia Martin zu.

Platz 3 geht an August Schwinge aus Hannover von der Sophienschule

August Schwinge. Quelle: Katrin Kutter

August Schwinge hat einen Stop-Motion-Film eingereicht, den Sie sich hier ansehen können.

Platz 3 geht an die Schüler und Schülerinnen der Klasse 5e der IGS Linden

Vertreter der IGS Linden aus der Klasse 5e holen ihre Urkunde ab. Quelle: Katrin Kutter

Die Klasse hat ein Musikvideo eingereicht, das Sie sich hier anschauen können.

Von Jan Sedelies