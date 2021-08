Hannover

Auch die älteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben zahlreiche Beiträge eingereicht. In der Regel sind sie in der 8. bis 10. Klasse. Das sind die Gewinner.

Platz 1 geht an Paulina Garrido Pahl aus Hannover von der Freien Waldorf Schule Bothfeld

Meine komischen Träume.

Grau weiß, weiß, grau, – oh, wow ein bisschen Metallchrom – grau, weiß, grau, weiß. Nein, das ist nicht irgendein verblichenes Schachbrett, sondern mein Leben. Und zwar schon verdammte vier Wochen. Ich heiße Manu Balthasar und obwohl das dank eines Namensschildes am Fußende meines Bettes eigentlich jeder wissen dürfte, sagen seit einiger Zeit alle nur noch ‚Er‘, wenn sie über mich reden. Und damit meinen sie ‚Er-der Patient‘ und nicht ‚Er-Manu‘. Es ist zum verrückt werden. Als wäre ich plötzlich keine Person mehr, weil ich nach einem Skateboardunfall mehrere Brüche nachweise und vorübergehend nicht sprechen kann. Oder sonst irgendetwas ohne Fremdeinwirkung tun. Immerhin krieg ich noch die Augen auf und zu, um das Grau-Weiß der Deckenplatten zu sehen - aber es wäre bescheuert, dafür dankbar zu sein. Ich wäre damals fast gestorben, aber jetzt glaube ich langsam vor Langeweile umzukommen. Um wenigstens ein bisschen Abwechslung zu bekommen, schließe ich die Augen. Hinter meinen Lidern war die Welt schon immer spannender.

Nathascha. Der Wecker klingelt mich in die Senkrechte und meine Hand trifft den Aus-Knopf wie ein Meteorbrocken die Erdoberfläche. Ich stöhne und brauche meine ganze kämpferische Selbstbeherrschung, um mich nicht sofort wieder in die Kissen fallen zu lassen. Frühdienst auf der Corona-Station. Warum bin ich nochmal Krankenschwester geworden? Eine gute Stunde später schlüpfe ich in den Raumanzug, wie ich ihn nenne. Der müde Versuch, dem sterilen blauen Plastikteil einen sympathischen Hintergrund zu geben. Ich habe in der Notaufnahme gearbeitet, bevor ich hierher versetzt wurde. Die Sterne stehen nicht gut für die Patienten des Coronateils der Intensivstation, kann man nicht anders sagen. Raumstationen sind nicht für so viele Leute gemacht. Der Sauerstoff ist knapp. Pragmatisch aber erschreckend machtlos tut unser Team, was es kann, was bleibt uns auch anderes übrig? Wir reden nur das nötigste, aber wenn jemand schreit, dann um ein Leben. Wir müssen immer wieder zusehen, wie Menschen im Nichts verschwinden und es sind viele. Viel zu viele. Ich vervollständige das Raum-Outfit mit Gummihandschuhen und will mich gerade in den Kampf stürzen, als ich stutze. Da steht ein Junge, den ich vor ein paar Wochen noch aus dem Krankenwagen gerollt hab. Obwohl, nein, das kann nicht sein. Der Patient dürfte noch gar nicht wieder laufen können, geschweige denn den luftleeren Raum betreten. Ich öffne den Mund und will ihm die Hölle heiß machen, da ist er plötzlich verschwunden. Kurz überleg ich, wie lange er mir wohl schon folgt, dann erklingt der laute Ruf einer Kollegin.

Kalle. Ah ja, gut. Jetzt den Schein aufrollen… Moment – wo ist er? Ach, Teufel noch mal, eben war er doch noch da! Verdammt, das neblige Gefühl in meinem Kopf beginnt schon sich zu verziehen. Ich nehme denn ganzen Scheiß um mich herum wieder richtig wahr. In meinem Mund ist ein bitterer Geschmack, ich lasse ihn auf dem Boden der U-Bahnstation landen. Man, was würde ich für eine Zahnbürste unter der Dusche und ein Nächtchen auf einer Couch irgendwo im Warmen geben. Was soll´s. Ich packe meine Sachen zusammen und will mal gucken, ob es immer noch pladdert oder ob wenigstens jemand einen Geldschein und ´n bisschen neuen Stoff hat. Kann ja nicht nur schlecht sein, der Tag, denk ich mir. Doch natürlich muss ich genau in dem Moment husten. Verdammter Regen, krank war ich doch erst letztes Jahr. Ich lache ich ein bisschen – komm schon, das war echt witzig, mich haut so schnell nix um - und nehm ´n Schluck aus dem schnieken Flachmann, den der Heiner neulich hier vergessen hat. Aber da is irgendwas komisch. Es geht ganz schnell, das Atmen ist irgendwie schwierig und als ich ´n zweiten Schluck von dem Gesöff nehmen will, das plötzlich keinen Geschmack mehr hat, verschluck ich mich kolossal. Ein Junge, der Maske tragend und mit einem Skateboard unter dem Arm an mir vorbeigeht, guckt mich an, als hätte ich ne ansteckende Krankheit und obwohl das die meisten tun, kommt mir der Bogen, den er um mich macht, größer vor als sonst. Die anderen Leute tun es ihm nach, ich bin ganz schön allein auf dem vollen Bahnsteig. Dann kommen auch noch zwei Bullen auf mich zu, so richtige mit Securityweste und so, und ich seh denen am Blick schon an, dass ich jetzt besser nen Abflug mache. Lauf Kalle, komm auf dein Leben klar. Die wollen dich hier jedenfalls noch weniger als sonst.

Katharina. „Ok, Katharina, durchatmen. Arbeitsstress gehört nicht ins Familienleben.“ Ich will gerade den Haustürschlüssel ins Schloss stecken, da wird die Tür schon von innen aufgerissen. Die drei Kinder platzen heraus, mein Nachwuchs und ganzer Stolz. Theo, der jüngste, springt mir entgegen, ich fange ihn auf. Spot an, die Schauspielerei geht wieder los. „Heyyyy, meine Süßen“, begrüße ich ihn und seine beiden Schwestern, bevor eine andere Stimme ihr Gequietsche ablöst. „Es gibt Spargel zum Abendessen“ verkündet Svenja, meine Frau und lächelt mich über die Köpfe unserer Kinder hinweg müde an. Sie ist die Einzige, die weiß, dass meine Fröhlichkeit seit einiger Zeit nur noch gespielt ist. Ich bin die einzige, die weiß, wie sehr es ihr wirklich zu schaffen macht als Vollzeit-Homeschooling-Lehrerin-Mutter den ganzen Tag zu Hause zu verbringen. Aber wir tun so, als wäre alles gut, den Kindern zuliebe. So tun als ob. Immer so tun als ob. Als ob ich einen Plan hätte. Als ob das alles bald vorbei wäre. Als ob ich noch an mich selbst als volksnahe, fähige Politikerin glauben würde. Kneifen ist nicht, aber ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Wir essen auf der Terrasse. Nach dem Essen verschwinden die Kinder im Haus und ich lehne mich erschöpft gegen Svenja. Normalerweise bin ich die Pragmatische von uns beiden. Ich halt den Laden am Laufen, auf der Arbeit wie zu Hause, aber jetzt laufen mir die Tränen in heißen Bächen die Wangen hinab. Eine Weile sitzen wir einfach so da, Svenja sagt nichts und ich bin ihr dankbar dafür. Mein Schädel brummt und in mir krampft sich alles zusammen. Dann ertönt ein Rattern auf der anderen Seite der Rhododendronhecke, die unseren Garten umschließt. Der Junge mit dem Skateboard muss zuvor auf der Bank vor unserem Grundstück gesessen haben und ich frage mich noch wie viel von unserem Leben er wohl mitbekommen hat, dann versiegen meine Gedanken und die Tränen zumindest für den Moment mit ihnen, und ich schlafe ein, den Kopf friedlich auf der Schulter meiner Ehefrau.

Isabelle. Von meinem schwatzenden Kollegen flankiert stapfe ich durchs noch menschenleere Schulgebäude. Wir erreichen den lieblos eingerichteten Klassenraum, öffnen die Fenster und plaudern. Etwa 20 Minuten später. Der Lärm auf den Gängen schwillt an. Mein Kollege, mit dem ich zusammen das Klassenlehrerteam der 11b bilde, setzt ganz selbstverständlich seinen Maulkorb auf. FFP2. Noch strahlend weiß, aber nach der Stunde wahrscheinlich schon wieder im Papierkorb. Ich schnaube. Die subtilen Mundverbieter, die der Schuldirektor mit großer Geste im Lehrerzimmer zur Verfügung stellt. Und die Lehrerschaft, die sich arg- und fraglos danach reckt, hypnotisiert durch die Köpfe unserer sogenannten Demokratie. Ich lache laut und bitter, was mir einige Seitenblicke einbringt, von meinem Kollegen und den paar Schülern, die ausnahmsweise mal pünktlich sind. Irgendwie gefällt mir das. Ja, guckt doch nur! „Isabelle, bitte setzt deine Maske auf“. Er sagt es diskret, als hätte ich es vergessen. Oder als müsse ich mich dafür schämen. Die Gedanken sind frei ist hier schon lange nicht mehr, und das sage ich auch. Endlich sage ich all das, was sich kaum noch jemand zu denken traut. Ich sage ihnen, wie sehr sie manipuliert werden, diese Kindern, die unschuldig denen folgen, denen sie leider nicht vertrauen sollten. Ich sage ihnen, was mich jetzt schon so lange gefangen hält, was mich verzweifeln lässt. Ich rufe es heraus, Schweigen hat noch niemandem geholfen. Als ich einen Moment Luft hole und meine Worte nachklingen lasse, öffne ich die Augen. Ohne es zu merken hatte ich sie geschlossen. „Ihr müsst kritisch denken lernen“, schließe ich. Dann merke ich, dass der Raum beinahe leer ist. Nur an der Tür steht noch ein Junge mit seinem Skateboard und nickt nachdenklich. „Kritisch zu denken bedeutet nicht, grundsätzlich gegen alles zu sein, das von weiter oben kommt. Es bedeutet, alle Entscheidungen und Meinungen immer wieder neu zu hinterfragen, auch, und besonders, die eigene.“ Ganz schön neunmalklug für einen Teenager. Dann fällt die Tür ins Schloss und lässt mich endgültig allein.

Manu. Als ich die Augen wieder öffne, erschreckt es mich fast ausnahmsweise mal kein Grau-Weiß zu sehen. Über mir schweben fünf verschiedene Köpfe: meine Eltern, ein Arzt, eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger. Sie haben sich so weit über mein Bett gebeugt, dass ich alle gleichzeitig sehen kann. Mit Mühe ziehe ich ein Augenbrauen hoch, um einen fragenden Blick zustande zu bekommen, und meine Mutter versteht. „Du hast gesprochen, Manu,“ verkündet sie. „Im Schlaf.“ Hui, mein Name ist wieder zurück. Und was war das davor? Ich habe gesprochen? Erneut ziehe ich die Augenbraue hoch, gefolgt von einer gekrausten Stirn: „Im Ernst? Was hab ich gesagt?“ Diesmal versteht der Arzt. „Debby hat alles aufgeschrieben“, sagt er und nimmt der erschöpft aussehenden Krankenschwester ein Klemmbrett aus der Hand. „Der Sauerstoff ist knapp,“ fünf Augenpaare sehen mich erwartungsvoll an. Ich starre konsterniert zurück und krause meine Stirn noch ein bisschen weiter. „Das soll ich gesagt haben?“ Der Arzt zuckt die Schultern und beginnt, weiter vorzulesen: „Ich war doch erst letztes Jahr krank.“ Noch verwirrtere Blicke. „Immer so tun als ob,“ liest er, und schließlich der letzte Satz: „Ihr müsst kritisch denken“ und da, endlich, schaltet mein Gehirn. Meine komischen Träume! Ich habe von vier Leuten geträumt, bei denen ich mich nicht erinnere, sie zu kennen. Und Ich hatte mein Skateboard dabei, das blöde Ding, wegen dem ich jetzt hier liege. Anscheinend habe ich im Schlaf laut ausgesprochen, was diese Menschen beschäftigt. Bei der Erinnerung an all diese Szenen, kullert mir eine Träne aus dem Auge. „Manu, was ist los?“, fragt meine Mutter bestürzt und ich reiße mich mit aller Macht zusammen. „Nichts“ krächze ich leise, „nichts. Uns geht es verdammt gut.“

Platz 2 geht an Mieke Rohde aus Isernhagen von der Käthe-Kollwitz-Schule

Mieke Rohde. Quelle: Dr. Michael Rohde

Schwarze Unterwäsche, schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans und ein ebenso dunkles Hemd. Ein wenig als würde man eine Uniform anziehen. Dreimal legte ich diese Kleidung in meinem Leben an. Drei Beerdigungen. Viel weiß ich nicht mehr von meiner ersten Beerdigung. Wie alt ich wohl gewesen sein musste? 7 vielleicht 8 Jahre? Es waren viele Menschen in schwarzen „Uniformen“ gekommen, eine Frau hat geweint. Alle waren so bedrückt, aber ich hatte den Verstorbenen kaum gekannt. Mein Leben lang war er nur „der Orgelspieler“ gewesen. Jetzt war er „der verschwundene Orgelspieler“. Von der Trauerfeier war ich nicht unberührt, ich sah die Tränen, doch ich verstand einfach nicht recht.

In der Pandemiezeit musste ich nach meinem 15. Geburtstag zweimal schwarze Sachen aus dem Schrank holen. Zuerst hatte es eine Bekannte getroffen. Gerade war ich mit Rahel*, ihrem Mann und einigen weiteren Teilnehmern noch auf einer christlichen Wochenendfreizeit gewesen. Eben noch erzählte sie uns von ihren Bildern, wie das Licht sich durch das Blätterdach brach und am nächsten Moment war ihr Lebenslicht erloschen. Man hatte es erwartet, denn sie hatte Krebs gehabt. Trotzdem überrumpelte es mich. Ich erinnere mich noch genau, dass mir die Tränen kamen. In einem weißen Umschlag gesteckt hielt ich am schwarzen Tag nervös meine erste Trauerkarte in der Hand. Wie sollte ich sie übergeben? Was sollte ich sagen? Immer wieder sagte ich mir die Worte im Kopf vor: „Mein Beileid, mein Beileid“. Das sagte man doch so? Irgendwie erschienen es mir hohle Worte angesichts dieses Schmerzes. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt lediglich erahnen wie es wohl wäre, einen geliebten Menschen zu verlieren. Wie sollte ich also Worte finden für etwas, dass ich weder verstand noch erlebt hatte? Da kam der Witwer. Ich sprach ihn an und seltsam gedämpft klang meine Stimme durch die Maske. „Danke“, erwiderte er sichtlich mit den Gedanken woanders. Kein Wunder. Mit der Zeit fühlten sich die markierten Sitzplätze.

Erstaunlich viele Menschen waren gekommen. Als ich so inmitten des Raumes saß unter den Angehörigen und vielen nahestehenden Freunde, fühlte ich mich seltsam fehl am Platz. Es kam mir nicht richtig vor da zu sein. Ich hatte kein Recht an dieser Trauerfeier teilzunehmen, durchzuckte es mich. Natürlich war das Unsinn, es gab auch mit Abstandsregelung genug Platz für alle. Trotzdem versuchte ich möglichst nicht aufzufallen. Das ist nicht unbedingt einfach, wenn man als jüngste Person im Raum auf einen Einzelplatz saß. Wenigstens ließ mich die Maske in der Gleichheit der Gesichter untertauchen. Schließlich erklang der erste Ton. Nur die tragende Stimme der Tastenmusikerin durchbrach die Stille. Ohne Frage sang sie schön, doch was hätte ich dafür gegeben mit ihr einstimmen zu können? Unwillkürlich hatte sich mein Mund schon geöffnet, als ich mich schließlich daran erinnerte, dass doch schon länger Summen angesagt war. Also ließ ich meine Stimmbänder mit geschlossenem Mund sanft zu der Melodie vibrieren. Mein Vater fragte mich auf der Heimfahrt wie ich es erlebt hatte. „Schön“, sagte ich, denn genau das war es gewesen. Eine traurige Schönheit. Eine Freude über die Zeit, die uns gemeinsam geschenkt worden war. Im größten Leid nicht zu verzweifeln, sondern Gott immer noch zu loben. Das war eine Stärke von Rahel*, die mich schon immer beeindruckt hatte. Die Trauerfeier spiegelte diese Schönheit wider.

Ein drittes Mal schwarz. In einer morbiden Klimax der Todesfälle traf es diesmal meine eigene Familie. Mein Vater kam in mein Zimmer gestürzt: „Komm runter!“ „Was hatte ich wohl angestellt?“, fragte ich mich mit einem ungutem Gefühl. Dabei ignorierte ich meinen Instinkt, der eindringlich flüsterte: „Es ist etwas passiert.“ Schweigend versammelten wir uns unten. Dann eröffnete mein Vater es uns: „Mein Papa ist heute früh gestorben.“ Einen Augenblick lang hielt ich es für einen Witz, aber dann sah ich, dass mein Vater weinte. Es war wahr, da überrollte es mich. Auch mir kamen die Tränen. Halt suchend umarmten wir alle einander. Mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich standen dort im Schock und in Trauer vereint. Ein Tag vorher war mein Opa ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte Fieber und wollte nur noch schlafen. Der Covid-Schnelltest ergab ein positives Ergebnis. Am Morgen hatte er noch etwas gegessen und war vor der Visite dieser Welt entschlafen. Aus einem Impuls heraus hatten wir Oma und Opa vor kurzem noch besucht, da die Lage in Schleswig-Holstein es zum Glück erlaubte und der Elbtunnel mal keine Baustelle war. Ich hatte Opa noch erzählt, dass ich den Glasvogel endlich an meinem Fenster aufgehängt hatte. Wir hatten das Prachtstück ein Wochenende lang zusammen erschaffen. Jetzt war der Tiffany-Kolibri zu einem Erinnerungsstück geworden. In seinen Glasscherben spiegelten sich die Bruchstücke seines Lebens, die ich mit ihm teilen durfte und bekamen Schwingen. Das waren sie also: Die Flügel der Erinnerung. Allein die Socken sind bunt an der Sohle als ich diesmal die farblose Kleidung anlegte. Traditionell trägt man schwarz und weiß auf der Beerdigung. Doch warum weiß? Ich denke niemand hatte Lust die Taschentücher schwarz zu färben. Ich bereitete mich darauf vor „Abschied zu nehmen“. Es war befremdlich schon zu wissen, dass ich heute weinen würde. Wir lachten am Frühstückstisch und schmierten uns Brötchen wie für einen Ausflug. Wäre da nicht die triste Kleidung würde man glatt vergessen wohin es ging. Ein Ausflug zu dem, was von meinem Opa auf dieser Erde geblieben war. Eine Reise zu einem Örtchen namens Abschied, dass in Verlieren liegt. In meiner Fantasie steht an der Grenze ein altes Holzschild, in das diese Worte eingeritzt wurden: „Nimm Taschentücher mit Fremder, du wirst sie gebrauchen“ Mein Opa war immer da gewesen. Ich wünschte wir hätten nur etwas mehr Zeit gehabt. Hoffentlich hätte ich ihm dann einmal direkt gesagt, dass ich ihn lieb habe. Es war mir einfach immer so selbstverständlich gewesen.

Wir waren nur 25 Menschen bei der Trauerfeier, was angesichts der großen Familie und vieler Freunde eine erstaunlich kleine Anzahl war. Doch mehr waren nicht erlaubt und schließlich wollten wir nicht noch mehr Beerdigungen verursachen. Oma und zwei weitere Familienmitglieder hatten sich wie Opa auch mit Corona infiziert. Gerade rechtzeitig für die Abschiedsfeier waren sie aus der Quarantäne entlassen worden. Normalerweise war Oma der Wirbelwind in Person, aber diese Krankheit hatte sie wirklich umgehauen. So hatte sie einige Tage nur im Bett gelegen. Zum Glück hatte sie ein Telefon und gute Freunde, Bekannte und eine sich kümmernde Verwandtschaft. Mich rief sie an als sie meine Trauerkarte erhalten hatte und wir endeten dabei gut eine Stunde lang über oft lustige Geschichten mit Opa zu reden. Jetzt passierten wir die Desinfektionsspenderallee, rieben uns umsichtig die Hände ein und betraten mit einem Teelicht die Kapelle. Nacheinander entzündeten wir die Kerzen und setzten uns. Mein ältester Bruder wohnt in einer anderen Stadt. Er musste auf einem Stuhl zwei Reihen hinter seiner Kernfamilie Platz nehmen. In einer Wiederholung der Dinge, startete die Trauerfeier mit den Tönen eines Klaviers. Ich konzentrierte mich darauf zu summen, um nicht zu heftig zu weinen. Der Pastor sprach seine Worte: „Es ist wie ein Buch, das beendet ist. Wir können keine Seite mehr hinzuschreiben, aber immer wieder darin lesen.“ Und weil er die Angewohnheit hatte dabei besonders viele Pausen zu machen, bemerkte ich auf einmal wie still es war. Erst war es mir sehr unangenehm. Doch langsam wurde mir die Stille zu einem Freund. Sie versuchte nicht irgendwas in Worte zu fassen. Die Glocke schlug als wir langsam hinter dem Sarg hergingen. Meine Mutter schluchzte neben mir auf. Mir rollten die Tränen über die Wangen. Ein Trompetenspieler trug ein klagendes Stück vor, das er wohl einmal gekonnt hatte. Der Sand rieselte in den Blumenschmuck auf Opas Sarg und erinnerte entfernt an ein hohles Echo des Meeres, das er so geliebt hatte. Meine Hände zitterten ungewollt als ich nach den Blütenblättern griff. Rotz und Wasser waren in meiner Maske zusammen geflossen. Einen Moment senkte ich den Kopf und faltete meine Hände vor mir. „Danke Opa“, dachte ich. Meine Beine wurden weich. Vom Grab trat ich lieber zurück. Noch am selben Tag verließen wir das Örtchen Abschied wieder. Auf eine Weise war es nach unserem Besuch ok. Ich würde wieder traurig oder wütend sein, aber es war ok so wie es ist. Ich hatte losgelassen. Immer wieder werde ich sein Lebensbuch hervorholen und darin lesen oder den gläsernen Kolibri an meinem Fenster betrachten. Dann eines entfernten Tages würden wir uns wieder sehen, wenn die Erde auf meinen Sarg fällt.

Platz 3 geht an Enid Grösch aus Hannover vom Gymnasium Limmer

Enid Grösch. Quelle: Katrin Kutter

Entwicklung ohne soziales Leben – Eingeschränkt?

2 Juli 2019: Aufgeregt laufen wir durch die dichten Trauben aus Schülern, die sich in den Pausen bilden. Wir jagen einander, rufen unserem Teamkollegen etwas zu, das in der allgemeinen Geräuschkulisse untergeht. Es klingelt. Die Massen strömen auf die Eingänge zu, keiner will zu spät kommen, auch wenn es der letzte richtige Schultag vor den Sommerferien ist. Wir warten ein bisschen und spielen weiter. Schließlich müssen wir wieder rein. Die Flure sind voll mit Schüler. Wir rempeln uns gegenseitig an, lachen, scherzen und lassen uns in der gespannt, nervösen Vorfreude treiben. Einzelne Wort stechen aus dem Gemurmel, der Herumstehenden hervor, wie: Strand und Meer, Urlaub, Baden und Freibad, Kino, Freunde und Sommer, Feriencamp und Sport, Zoo, Konzerte. Wir beginnen von den Abenteuern zu schwärmen, die wir in diesen Ferien erleben wollen, beschreiben die Orte, die wir sehen werden, verkünden unsere Freude auf ein Wiedersehen mit den Großeltern und anderen Verwandten.

15 Juli 2020: Wir stehen uns in einer Vierer-Gruppe gegenüber, zwischen jedem von uns liegt ein Abstand von 1,50 Meter. Überall stehen solche Gruppen, alles Schüler*innen aus unserem Jahrgang. Wir reden und scherzen, doch richtige Ferienstimmung will nicht aufkommen, weil wir nicht vollständig sind, weil wir nicht wissen, wie es weiter geht. Die gespannte, nervöse Vorfreude ist noch da, sie liegt in der Luft, wie die Energie, die man spürt, kurz bevor ein Gewitter losgeht. Wir freuen uns auf den Sommer, allerdings kann man sagen, dass wir nicht wollen, dass die Schule endete, wir hatten uns von Mitte März bis Anfang Juni nicht mehr gesehen und waren nicht bereit, den wiedergekehrten Alltag wieder ziehen zulassen, denn wir genossen ihn, wir genossen die Normalität und die Banalität, die er mit sich brachte. Es ließ die Dinge viel weniger schlimm wirken, als sie waren. Die meisten von uns hatten die drei Monate zu Hause, mit wenig Aufgaben und viel Zeit, zumindest anfänglich genossen, doch hockt man immer, mit den selben Menschen, in der selben Umgebung zusammen, wird es irgendwann anstrengend, man fängt an sich zu Streiten und dies völlig grundlos, man reagiert auf die einfachsten Fragen gereizt. Ich schließe die Augen, lasse die letzten Monate einmal Revue passieren, nehme mir die einzelnen Gefühle vor, betrachte sie von allen Seiten. Zunächst einmal war da die Freude: die Freude ausschlafen zu können, ohne irgendwelche Einschränkungen, entspannte Tage mit der Familie im Park, wir verbrachten die Tage draußen im Freien, griffen die Bastelideen der Schule auf, verbrachte viel Zeit damit uns kreativ zu betätigen. Im Allgemeinen schien der Virus weit weg, es macht erst einmal nichts aus! Es war als lebten wir in diesen Wochen in einer Blase. Ich erlebte die ersten zwei Woche in unser kleinen nahezu perfekten Blase. Schnell änderte es sich, erst wurde der Alltag hektischer, da meine Mutter wieder anfangen musste zu arbeiten, wir die Vormittage alleine waren, die Verantwortung für uns Geschwister auf meinen Schultern lag, der Alltag neu strukturiert werden musste, ich Aufgaben machen musste, die ich nicht wollte, damit unsere neuer Alltag funktionierte, wir nur die Nachmittage gemeinsam hatten.

Aus der Blase wurde mit der Zeit ein Gefängnis, welches einem im psychischen, als auch physischen Sinne einsperrte. Es setzte eine Barrikade zwischen uns und der Welt, wie wir sie gekannten. Mir war nie aufgefallen, wie abhängig wir von anderen sind, wie unverzichtbar eine kleine Stichelei zwischen zwei Freunden sein kann, ich vermisste, das Herumalbern auf dem Schulhof, dass Messen im Unterricht, ich vermisste sogar die Lehrer und ihre Belehrungen. Auch wenn ich das Glück hatte, mehrere Geschwister zu haben, somit nie alleine war, kam es mir an manchen Tag doch sehr einsam vor. Dazu kam die Enge der Verantwortung für die Geschwister und das Lernen für die Schule. Für mich war es der Moment, in dem ich registriert, was es heißt alleine zu sein, der, in dem nichts mehr zur Ablenkung dar war, man hatte sich auf den Lockdown materiell vorbereitet, die Lieblingsbücher und Filme aus der Bücherei ausgeliehen, dringend benötigte Sachen gekauft, doch war man nicht vorbereitet, es war eine völlig neue Situation, die nicht nur den Jugendlichen und Kinder aufs Gemüt schlug, sondern auch den Erwachsenen. Es waren die kleinen Dinge, Dinge die man anderen persönlich mitteilen wollte. Die schriftliche Kommunikation hat ihre Grenzen, Gefühle können zwar mitgeteilt werden, doch ist der Raum für Spekulationen und Interpretationen sehr groß, auch die sprachliche Kommunikation grenzt einen ein, es gibt zwar Möglichkeiten von Videochat, es ist etwas Anderes jemanden gegenüber zustehen, einander auch zu berühren. Ich fing an mich in mein eigenes Schneckenhaus zurück zuziehen, die Tage zu zählen, bis die Schule, der Sport, die Freundschaften wieder losging, die Tage bis der gewöhnliche Alltag zurückkehrt und mit ihm die Freunde. Als es dann hieß, die Schüler*innen dürften unter ins Szenario B zurückkehren, war die Freude, als auch die Angst groß, ich sehnte meinen ersten Schultag herbei, wie ich meine Einschulung in die erste Klasse herbei gesehnt hatte. Wir waren froh in der Schule zu sein. Meine Definition von Schule änderte sich grundlegend, es war kein Ort, in dem es nur um die Vermittlung von Wissen ging, die Schule war unser Privileg zusammen zu sein und Menschen zu treffen. Auch lernte ich viel über Freundschaft und ihre wahre Bedeutung für die menschliche Psyche. Lernte, dass Freundschaft ein sehr rares Gut war, welches man mit sehr viel Sorgfalt pflegen und behüten musste, über Familie und welches Glück ich mit meiner hatte. Ebenso änderte sich meine Definition vom einem glücklichen Leben nach diesen Monaten.

All diese Erfahrungen, die ich sammelt und die welche mir genommen wurden, fanden ihre Bestätigung im Winter 2020, mein persönliches Tief erlebte ich in dieser Zeit, die Jahreszeit ist dunkler, grauer und verhangener, als andere, sodass man leichter ins grübeln verfällt, die trüben Gedanken schwer wieder beiseite schieben oder durch andere Ersetzten kann. Ich sah in vielen keinen Sinn mehr, denn was bringt es einem mit anderen in Kontakt zu bleiben, wenn man diese sowieso nie sieht, wenn da nur diese nagende Gefühl ist, dass einem etwas fehlt, man aber nicht in der Lage ist zu benennen was es ist, doch schließlich findet man heraus, dass es die Einsamkeit ist, die sich ein Weg in dein Herz bohrt. Unsere Leben gingen ohne den direkten Kontakt mit Freunden weiter. Ich verlor die Motivation, die Schulsachen richtig zu bearbeiten, wollte nicht mehr mitarbeiten. Im Nachhinein denke ich, ich hatte Angst davor zuzugeben, wie wichtig einen andere Personen sein können und damit eine große Angriffsfläche zu bitten. Dennoch hatte ich wieder ein Ziel vor Augen, welches ich mit sehr viel zeitlichen Aufwand und Ehrgeiz erreichen konnte. Freundschaft pflegen und hegen!

Von Jan Sedelies