Seit einigen Monaten ist an dem Supermarkt-Gebäude an der Haltestelle Kronsberg der Name des ehemaligen Führers der verbotenen Terrororganisation PKK zu lesen. Der Schriftzug soll beseitigt werden. Doch der Markt fühlt sich als Mieter der Immobilie nicht zuständig, und der Eigentümer ist nicht aufzutreiben.