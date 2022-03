Hannover

Das Schweigen von Gerhard Schröder (77, SPD) wird immer lauter. Doch eine Stellungnahme des ehemaligen Bundeskanzlers bleibt weiter aus. Stattdessen hat sich seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim am Sonnabend mit einem offenen Brief an die SPD bei Instagram erneut in die Debatte eingeschaltet und ihren Mann verteidigt. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Schröder-Kim dort eine Stellungnahme gepostet, diese aber nach kurzer Zeit und breiter Kritik wieder gelöscht.

Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze, schrieb die gebürtige Koreanerin in ihrem Beitrag an die „lieben Genossinnen und Genossen“. „Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB.“

Kanzlergattin attackiert SPD und schweigt zu Putin

Während die Sätze eine klare Abrechnung mit der SPD waren, ließen sie eines vermissen: Wie bereits in ihrem vorherigen Post verlor Schröder-Kim kein Wort darüber, ob ihr Ehemann seine Lobbytätigkeiten für russische Staatskonzerne niederlegen oder sich deutlich von Russlands Präsident Wladimir Putin distanzieren will. Die SPD Hannover war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der SPD-Spitze hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz den 77-jährigen Schröder in der vergangenen Woche dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Die Heidelberger Sozialdemokraten beantragten den Parteiausschluss des Altkanzlers, der Rat der Stadt Hannover leitete ein Verfahren zur Aberkennung seiner Ehrenbürgerwürde ein, Schröders Büro-Mitarbeiter in Berlin warfen ihre Jobs hin und die Marktkirche in Hannover stoppte den Einbau eines Fenster des Künstlers Markus Lüpertz, eine Schenkung des ehemaligen Bundeskanzlers.

Awo erkennt Gerhard Schröder den Friedenspreis ab

Am Sonnabend reagierte auch die SPD-nahe Arbeiterwohlfahrt (Awo). Sie entzog dem SPD-Politiker den im Jahr 2005 verliehenen Heinrich-Albertz-Friedenspreis. Der Angriff Russlands auf die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse auf das Schärfste verurteilt werden, hieß es zur Begründung in einer Stellungnahme. „Die andauernden geschäftlichen Verbindungen Gerhard Schröders nach Russland und seine Weigerung, sich konsequent von Putin zu distanzieren, stehen dem entgegen“, erklärte AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner.

74 Prozent der Deutschen fordern Schröders SPD-Rauswurf

Auch in den Augen der Bevölkerung in Deutschland gerät Schröder wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten immer mehr ins Abseits. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ vertraten 74 Prozent aller Deutschen und sogar 82 Prozent der SPD-Wähler die Ansicht, dass Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden sollte. 75 Prozent (SPD-Wähler: 79 Prozent) finden gar, dass Schröders Ruhegehalt gestrichen werden sollte, wenn er seine Spitzenjobs bei russischen Staatskonzernen nicht aufgibt.

Von Britta Lüers