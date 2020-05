Hannover

Die Rathausaffäre schreibt möglicherweise Rechtsgeschichte. Der Prozess um illegale Gehaltsboni für Spitzenbeamte im hannoverschen Rathaus könnte am Bundesgerichtshof noch einmal aufgerollt werden. Gegen das Urteil des Landgerichts Hannover hat Ex-OB-Büroleiter Frank Herbert, verurteilt zu einer Geldstrafe, Revision eingelegt. „Wir haben vorsorglich Revision beantragt, jetzt prüfen wir aber zunächst die schriftliche Begründung des Urteils“, kündigt Herberts Anwalt Carsten Mauritz an. Auch die Staatsanwaltschaft Hannover hat Revision beantragt, ebenso der frühere Personaldezernent Harald Härke.

Gerichtssprecher Dominik Thalmann sagt, dass der Revisionsantrag Herberts noch nicht vorliege, aber möglicherweise noch auf dem Postweg sei.

Die Frist für Beantragung von Revision ist am vergangenen Donnerstag abgelaufen. Jetzt hat das Gericht mehrere Wochen Zeit, die schriftliche Begründung des Urteils auszuarbeiten und den Prozessbeteiligten zukommen zu lassen. Der frühere Oberbürgermeister Stefan Schostok ist freigesprochen worden, Herbert muss eine Geldstrafe von 20.400 Euro zahlen, und der ehemalige Personaldezernent Harald Härke ist zu einer Haftstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Sobald die Anwälte die schriftliche Urteilsbegründung in den Händen halten, haben sie einen Monat Zeit, ihre Revision zu begründen. Möglicherweise nehmen sie von ihrem Revisionsantrag wieder Abstand, sodass der Prozess doch nicht in die nächste Instanz geht. Das ist aber unwahrscheinlich.

Von Andreas Schinkel