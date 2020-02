Schüler-Skifreizeit in Italien findet trotz Coronasorgen statt

Hannover

Die Diskussionen auf dem eigens einberufenen Elternabend an der Elsa-Brändström-Schule müssen kontrovers gewesen sein, am Ende gab es aber eine Mehrheit für die Fahrt des siebten und achten Jahrgangs nach Norditalien: Die Skifreizeit in Meransen findet statt – aber mit dezimierter Beteiligung. Am Sonnabend geht es los.

Nach Angaben von Schulleiterin Annette Wullstein liegt die Entscheidung am Ende bei den Eltern, ob sie ihre Kinder mit der Schule nach Meransen schicken wollen oder nicht. Der Ort knapp hinter dem Brenner in Südtirol liegt zwar nicht in den von der italienischen Regierung wegen des Coronavirus abgesperrten Gebieten, aber doch in der Nähe.

Darum treibt Eltern und Schulleitung die Sorge um, dass die Schüler dort stranden könnten, wenn sich das Virus in Norditalien weiter ausbreitet und die Behörden entscheiden sollten, dass die Quarantäne ausgeweitet wird. „Es gab viele Stimmen für die Absage der Fahrt. Viele wollten aber auch, dass sie stattfindet.“

Eltern bleiben auf Kosten sitzen

Am Donnerstagabend war vereinbart worden, dass die Eltern bis Freitagvormittag eine Rückmeldung geben sollten, ob ihre Kinder mitfahren oder nicht. Laut Wullstein dürften am Ende etwa Zweidrittel der ursprünglich 74 Teilnehmer mitfahren – ein Drittel bleibt zu Hause. Sie müssen 80 Prozent der Kosten tragen, da es eine offizielle Reisewarnung für Südtirol nicht gibt.

Auch Lehrer treten von Teilnahme zurück

Auch einige Lehrkräfte und Betreuer haben sich von der Fahrt zurückgezogen. Einer Lehrkraft und drei von sechs älteren Schülern, die als Betreuer mitreisen sollten, haben sich von der Fahrt zurückgezogen. „Es stehen aber genug Betreuer zur Verfügung“, sagte Wullstein. Mit vier Lehrern, drei älteren Schülern und studentischen Hilfskräften sei der Betreuungsschlüssel immer noch gut.

„Es ist eine schwierige Lage für alle“, betonte die Schulleiterin. Denn alle haben den Fall eines Hotels auf Teneriffa vor Augen, dass von den spanischen Behörden wegen Corona abgeriegelt wurde. Die Touristen hängen dort fest. Auch die Frage, ob eventuell Grenzen geschlossen werden, treibt Eltern, Lehrer und Schüler um. Die Schüler, etwa 14 Jahre alt, wären in so einem Fall zwar nicht alleine, die Betreuer wären bei ihnen – „aber in dem Alter kann das eine starke Belastung für die Schüler sein“, sagt Wullstein.

