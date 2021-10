Calenberger Neustadt

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule 2 in der Calenberger Neustadt haben selbst geerntetes unverkäufliches Gemüse für den Erntedankgottesdienst der Marktkirche gespendet. Der größte Teil des Gemüses, darunter Kohlrabi und Kohl, ging an eine Hilfsorganisation. Wie Lehrkraft Cordula Poppe sagte, ernteten die Schülerinnen und Schüler der BBS 2 im Zuge eines Nachhaltigkeitsprojektes unverkäufliches Gemüse vom Feld. Betriebe in der Region Hannover hatten sich für eine Spende bereit erklärt.

Die schnellverderblichen Zucchini wurden den Schülern und Lehrkräften der BBS 2 gegen eine Spende für den Verein „United4Rescue“ verschenkt. Der 12. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Sammlung von Spenden das private Seenotrettungsschiff „Seawatch 4“ zu unterstützen.

Von dö