In Hannover muss eine weitere Schule Klassen in Quarantäne schicken. Schulleiterin Ellen Albrecht von der Grundschule Feldbuschwende im Stadtteil Bemerode bestätigte der HAZ, dass bereits seit Donnerstag 44 Jungen und Mädchen sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne sind. Es handelt sich um eine dritte und vierte Klasse. Anlass war jeweils eine bestätigte Corona-Infektion. Die Quarantäne soll auf Anordnung des Gesundheitsamtes bis Ende kommender Woche dauern. Die infizierten Grundschüler sollen bereits seit Montag dieser Woche nicht mehr am Unterricht teilgenommen haben und werden zu Hause online beschult.

Quarantäne auch in der BBS Springe

Auch an der BBS Springe ist ein Corona-Fall aufgetreten. Betroffen ist offenbar eine Schülerin der elften Klasse im Bereich der Beruflichen Gymnasien. Sie soll sich in Deutschland bei einem weiteren Infizierten angesteckt haben. In einem anderen Zweig der Schule soll es einen weiteren Verdachtsfall geben. Der betroffene elfte Jahrgang ist seit Donnerstag komplett zu Hause – knapp 100 Schüler und Lehrer sowohl im Zweig Wirtschaft als auch in dem Gesundheit und Soziales, da es gemeinsame Kurse gibt. Die Schüler müssen zunächst zwei Tage zu Hause bleiben. Für 42 ermittelte direkte Kontaktpersonen der Schülerin ist sogar offiziell Quarantäne angeordnet. Sie sollen am Freitagabend auf dem Schulgelände getestet werden.

Entwarnung in Barsinghäuser Kita

Unterdessen hat sich herausgestellt, dass eine Kita in Barsinghausen nicht schließen muss. Die angebliche Corona-Infektion eines Kindes hat sich am Freitag bei einem zweiten Test als fehlerhaft erwiesen. Das Gesundheitsamt hatte am Donnerstag überraschend verfügt, alle 120 Kinder und Betreuungskräfte vorsorglich in eine 14-tägige Quarantäne zu schicken.

Das sind die weiteren betroffenen Schule in der Region Hannover

Zu den weiteren Schulen in der Region Hannover, in denen Corona-Infektionen eine Quarantäne erforderlich machten, zählen in Hannover die IGS Linden sowie die Ricarda-Huch-Schule ( List) sowie nach Angabe des niedersächsischen Sozialministerium auch die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (Döhren-Wülfel), die Hartwig-Claußen-Fürderschule (Südstadt) und die Henning-von-Tresckow-Schule in Wettbergen. Außerdem wurden bereits Schüler in Mellendorf und in Seelze nach Hause geschickt. Der erste Infektionsfall in einer Schule war in Barsinghausen. Dort haben die Corona-Tests der Mitschüler und von Lehrern bereits ergeben, dass sich dort keine der Kontaktpersonen angesteckt haben.

