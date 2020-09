Nach zwei Infektionsfällen an der Grundschule Feldbuschwende in Bemerode müssen 44 Schüler sowie Lehrer in Quarantäne. Auch ein Verdachtsfall an der Marie-Curie-Schule in Empelde hat sich am Sonnabend bestätigt – dort wird der Präsenzunterricht für einen ganzen Jahrgang ausgesetzt.