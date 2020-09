Hannover

Seit mehr als anderthalb Woche läuft in der Region Hannover der Schulbetrieb – und inzwischen gibt es an mindestens zwölf Schulen Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt der Region hat in einigen Schulen Klassen unter häusliche Quarantäne gestellt. Aber es gibt auch Entwarnungen. Ein Überblick:

Ein bestätigter Corona-Fall an der IGS Roderbruch

In der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch hat sich ein Schüler nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Betroffene sowie dessen Klasse seien in Quarantäne, teilt das Gesundheitsamt der Region am Dienstag mit. Möglicherweise schickt die Schule auch noch mehr Kinder nach Hause. Das hänge davon ab, sagt ein Sprecher des Gesundheitsamtes, wie groß die Kohorte sei, der der infizierte Schüler angehört. Was als Kohorte gilt, wird von Schule zu Schule anders definiert. „Eigentlich soll damit das engste Kontaktumfeld bezeichnet werden“, sagt der Sprecher. So sei es bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion nicht immer nötig, sofort den gesamten Jahrgang nach Hause zu schicken.

Anzeige

Kritik von Hausarzt nach Fall am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter

Der Letteraner Hausarzt Micha Alescha Wieghorst hat die Reaktion des Gesundheitsamtes auf den Corona-Fall im Georg-Büchner-Gymnasium kritisiert. „Vieles, was dort passiert ist, ist einfach nicht nachvollziehbar“, sagt der Mediziner. Das Gesundheitsamt schickt 130 Personen von der Schule in Quarantäne und ordnete je zwei Tests an. Medizinier Wieghorst bemängelt: Um die Familie selbst habe sich erst einmal niemand gekümmert. Erst knapp eine Woche, nachdem das Mädchen erste Symptome gezeigt hatte, habe er den Auftrag erhalten, die Familie auf das Coronavirus zu testen. Den ausführlichen Bericht aus Seelze-Letter lesen Sie hier.

Weitere HAZ+ Artikel

Schüler an Ludwig-Windthorst-Schule infiziert

Hinweise gab es schon Ende vergangener Woche, gestern kam die Bestätigung von der Region: Weil ein Siebtklässler an der katholischen Ludwig-Windthorst-Schule in der Südstadt an Corona erkrankt ist, hat das Gesundheitsamt insgesamt 31 Schüler und Lehrer, die als Erstkontaktpersonen identifiziert wurden, unter Quarantäne gestellt.

Am Birkenhof Bildungszentrum sind laut Mitteilung des Kultusministeriums sechs Lerngruppen ins Homeschooling geschickt worden. An der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule (IGS Mühlenberg) gibt es für einen kompletten Jahrgang, rund 240 Schüler, vorerst keinen Präsenzunterricht mehr – so viele Schüler waren wie bislang an keiner Schule in der Region betroffen. Zwei Corona-Fälle verzeichnete die Schule im 10. Jahrgang –und schickte den gesamten Jahrgang nach Hause.

Grundschüler in Hannover eine Woche in Quarantäne

Weiterhin an der Bemeroder Grundschule An der Feldbuschwende 44 Jungen und Mädchen sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne. In einer dritten und einer vierten Klasse hatte es jeweils einen bestätigten Coronafall gegeben. Bis Ende der Woche werden die Kinder im Homeschooling unterrichtet. Auch an vier weiteren Schulen in der Stadt müssen Lerngruppen zu Hause bleiben.

36 Schüler der Grundschule Kaltenweide dürfen für mindestens zehn Tage nicht ins Gebäude Quelle: Stephan Hartung

Mitarbeiterin an Grundschule Kaltenweide an Corona erkrankt

Im Umland gibt es ebenfalls weitere Fälle: Auch eine Mitarbeiterin an der Grundschule in Langenhagen-Kaltenweide ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 36 Schüler müssen für zehn Tage in Quarantäne. Betroffen sind Kinder aus zwei Klassen der ersten Jahrgangsstufe, die eine bestimmte Betreuung in Anspruch genommen haben. Eine pädagogische Fachkraft hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und am Freitag das positive Testergebnis erhalten. In der Zeit zwischen dem Test und dem Ergebnis hatte sie Kontakt zu den Kindern, Symptome zeigten sich allerdings nicht. Mehr Details zu Quarantänefällen in Langenhagen lesen Sie hier.

Vergangene Woche hatte es an der Friedrich-Ebert-Schule in Langenhagen in der Elternschaft zwei bestätigte Corona-Fälle gegeben. Die beiden Kinder der Eltern zeigten zwar keine Symptome, blieben allerdings ab Mittwoch vorsorglich zu Hause. Erst auf Wunsch der Stadt waren die Kinder getestet worden. Das Ergebnis steht allerdings noch aus. Die Region Hannover konnte am Montag noch nicht sagen, ob schon ein Testergebnis vorliegt und welche möglichen Konsequenzen das Gesundheitsamt ziehen wird. Eltern berichten, die Schüler seien am Montag ganz normal zur Schule gegangen

Zwei Fälle an der KGS Sehnde bestätigt

An der KGS Sehnde gibt es zwei Corona-Fälle, das hatte das Gesundheitsamt bereits kurz vor dem Wochenende mitgeteilt. Rund 100 Schüler und ihre Lehrer aus zwei unterschiedlichen Jahrgängen stehen nun zwei Wochen unter Quarantäne. Betroffen sind die beiden Klassen der infizierten Schüler und außerdem Kinder, mit denen diese klassenübergreifend Unterricht hatten. Der Unterricht der übrigen Klassen der betroffenen Jahrgänge werde über eine Vertretungsregelung weitestgehend weiter stattfinden, heißt es vonseiten der Schulleitung. Am Dienstag bestätigten die Behörden, dass es sich bei den beiden Infizierten um ein Geschwisterpaar handelt, das sich im familiären Umfeld angesteckt habe. Unterdessen muss die Schule den Unterricht umplanen, da auch zehn Lehrkräfte in Quarantäne sind. Das ausführliche Update zu Sehnde lesen Sie hier.

Corona-Fall an KGS in Ronnenberg

Auch die KGS Marie-Curie in Ronnenberg hat einen Corona-Fall. Ein entsprechender Verdacht vom Freitagabend hat sich inzwischen bestätigt. Dem Vernehmen ist ein Schüler des 12. Jahrgangs betroffen. Die Schulleitung setzt für den gesamten Jahrgang den Präsenzunterricht bis zum 17. September aus, damit die Schüler unter gleichen Bedingungen lernten. Unter Quarantäne stehen allerdings nur die Schüler, die mit dem betroffenen Jugendlichen gemeinsamen Unterricht hatten. Das ist etwa die Hälfte des Jahrgangs.

Erstmals ganze Schule geschlossen

Im Kreis Osnabrück hat erstmals seit Schulstart in Niedersachsen eine Schule ihre Schüler vorsichtshalber komplett nach Hause geschickt. Zwei Tage sollen die Kinder am Artland-Gymnasium in Quakenbrück lieber zu Hause lernen. Bei vier Schülern war eine Infektion festgestellt worden.

Quarantäneende an zwei Schulen

Am Montag hat für einige Schulen, an denen mehrere Lerngruppen in Quarantäne waren, der Unterrichtsbetrieb wieder begonnen, und zwar für die Henning-von Tresckow-Grundschule in Wettbergen, dort waren vier Klassen in Quarantäne, und für zwei Klassen an der IGS Linden. Wie Schulleiter Tobias Langer sagte, liegen in Jahrgang 7 und 9 jetzt negative Corona-Tests vor. Im 13. Jahrgang gibt es eine bestätigte Infektion, aber auch dort können die meisten Schüler wieder in den Unterricht zurückkehren. Nur noch wenige Schüler müssen zu Hause lernen.

In Uetze schließt Kita komplett

Die Gemeinde Uetze hat am Montag die Kita Buddelkiste mit Platz für 90 bis 100 Kinder geschlossen. Dort ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem meldet das Gesundheitsamt einen sprunghaften Anstieg der Infiziertenzahl in Uetze. Die betroffenen Kinder, Erzieher, Eltern und Geschwister hat das Gesundheitsamt aufgerufen, sich einen Nasen- und Rachenabstrich nehmen zu lassen. Bis die Testergebnisse aller Kinder und Erzieher vorliegen, bleibt die Buddelkiste geschlossen. Insgesamt sind in der Region Hannover nach Angaben des Regions-Gesundheitsamtes zurzeit fünf Kitas von Coronafällen betroffen.

Diese Schulen in der Region Hannover sind aktuell von Corona-Maßnahmen betroffen

Stand Dienstag, 8. September, 15 Uhr:

IGS Roderbruch

Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS in Hannover-Mühlenberg)

Ludwig-Windthorst-Schule (Hannover-Südstadt)

Birkenhof Bildungszentrum GmbH (Hannover-Kirchrode)

Grundschule Langenhagen-Kaltenweide

Langenhagen-Kaltenweide BBS Neustadt am Rübenberge

KGS Sehnde

KGS Marie-Curie-Schule in Ronnenberg-Empelde

Marie-Curie-Schule in Ronnenberg-Empelde IGS Wedemark

Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter

Grundschule Feldbuschwende (Hannover-Bemerode)

Feldbuschwende (Hannover-Bemerode) BBS Springe

Gymnasium Ricarda-Huch-Schule (Hannover-List)

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (Hannover-Döhren-Wülfel)

Hartwig-Claußen-Förderschule (Hannover-Südstadt)

Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen

BBS 2 Hannover-Calenberger Neustadt

An diesen Schulen läuft nach einem Corona-Fall der Schulbetrieb wieder normal

Stand Montag, 7. September:

Henning-von-Tresckow-Grundschule in Hannover

IGS Linden

Gymnasium Wedemark in Mellendorf

Von Saskia Döhner, Jutta Rinas, Sebastian Stein, Anette Wulf-Dettmer und Patricia Oswald-Kipper