Hannover

Friedrich Leo Winkler aus der List darf mit 15 Jahren noch nicht einmal Auto fahren. Eine Lösung für das Problem der langwierigen Parkplatzsuche in Ballungsräumen hat er sich dennoch überlegt. Beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht im Lichthof der Leibniz-Universität hat der Schüler des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums am Mittwoch sein Projekt „Parking 2.0“ der Jury präsentiert.

73 Projektgruppen präsentieren am Mittwoch und Donnerstag im Lichthof der Leibniz-Universität ihre Ideen. Quelle: Navid Bookani

An seiner selbst gebauten App erklärt der Schüler, wie das Prinzip funktioniert: Autofahrer geben wie im Navigationssystem ihren Zielort ein und sehen Parkzonen, die entweder rot, gelb oder grün entsprechend der Belegung eingefärbt sind. Bei Klick auf eine Zone mit freien Plätzen zeigt die App die Route an und führt idealerweise ohne Umweg zu einem freien Parkplatz. Zeigen kann Winkler das am Beispiel eines Modellzugs, den er mit entsprechenden Sensoren ausgestattet hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass der junge Forscher am Wettbewerb teilnimmt. Schon im vergangenen Jahr hatte er es mit seiner Idee bis auf den zweiten Platz des Landeswettbewerbs geschafft. Damals war seine Idee, Sensoren auf allen öffentlichen Parkflächen zu verbauen, die ähnlich wie in einem Parkhaus die freien Stellplätze anzeigt. Das hat er nun verworfen – „zu aufwendig“, wie er sagt. Die Sensoren sollen jetzt direkt auf den Autos platziert werden und beim Vorbeifahren an die aktuelle Parkplatzsituation automatisch erfassen.

Nutzer sollen Nerven, Zeit und Geld sparen

„Parking 2.0“ ist nicht marktreif, den Nutzwert der Idee bei einem Parkvorgang hat Friedrich Leo aber schon auf einer großen Tafel berechnet. Während herkömmliche Fahrer für die Suche nach einem Platz zehn Minuten brauchen, sollen es mit seiner App nur drei sein. Die Autos sollen 56 Milliliter Diesel weniger verbrauchen – und der Besitzer dadurch 7 Cent sparen.

Ob er sich auch vorstellen kann, dass die App bald von allen Fahrern in der List genutzt wird? „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagt Winkler. Erstmal hofft er, die Jury von seiner Weiterentwicklung überzeugt zu haben. Die hat sich am Mittwoch alle 73 Projekte im Lichthof der Leibniz-Uni angeschaut. „Es sind so viele wie noch nie“, sagt Günter Kämpfert, Wettbewerbsleiter der 55. Runde von Jugend forscht und Schüler experimentieren. „Auffällig viele Themen hier bewegen auch die Gesellschaft.“ Die Kinder und Jugendlichen sorgten für die Problemlösung, meint Kämpfert. Am Donnerstagnachmittag zeichnet die Jury die Sieger aus, die im Anschluss am Landeswettbewerb teilnehmen dürfen.

Erkennen Frauen oder Männer ihre Partner besser am Geruch?

Tabea Sophie Karow und Chiara Beer haben in einem Experiment getestet, ob sich Paare anhand ihres Geruchs wiedererkennen. Quelle: Navid Bookani

Tabea Sophie Karow und Chiara Beer vom Marion-Dönhoff Gymnasium in Nienburg wollten herausfinden, welches Geschlecht seinen Partner besser am Geruch erkennen kann. Bisher seien viele Versuche mit dem Geruchssinn von Frauen gemacht worden – über die Männer wisse man bisher jedoch relativ wenig, sagen die beiden Schülerinnen. Daher haben sie 14 Pärchen das Oberteil ihres Partners „erriechen“ lassen. Die weiblichen Teilnehmerinnen schnitten dabei deutlich besser ab. Auch die 18-jährige Tabea stellte sich ihrem eigenen Experiment. Während sie ihren Freund erkannt habe, habe er auf das falsche Shirt getippt. „Wir sind aber trotzdem noch zusammen", sagt sie lächelnd.

Wer gießt meine Pflanzen, wenn ich im Urlaub bin?

In diesem Modell zeigen die Schüler, wie die Bewässerung funktionieren könnte. Quelle: Tim Schnelle

Wer keinen grünen Daumen hat oder länger verreist, könnte mit der App von Benjamin Gartenfuss und Friedrich Leo Winkler die Bewässerung seiner Pflanzen steuern lassen. In ihrem Projekt „SmartPlant“ speisen verschiedene Sensoren Daten zur aktuellen Luft- und Bodenfeuchtigkeit in ein eigens programmiertes System ein. Die App gleicht dann die Werte mit den Optimalwerten ab und aktiviert bei Bedarf die Wasserpumpen oder öffnet das Fenster. Für den privaten Gebrauch müsse das System aber noch etwas komprimiert werden, meint Benjamin vom Kaiser-Wilhelm-Ratsgymnasium.

Was ist das richtige Shampoo für Pferde im Winter?

Chiara Vidal und Celina Luft wollen bei Schüler experimentieren mit ihrer Idee für ein Pferde-Trockenshampoo überzeugen. Quelle: Navid Bookani

Chiara Vidal und Celina Luft aus Hannover reiten beide gern – auch im Winter. Das Reinigen der Pferde ist wegen der Kälte allerdings schwierig. Ihre Idee: ein Trockenshampoo. Dafür haben die 13- und Elfjährige zunächst normale Shampoos auf ihre Wirksamkeit getestet. „Ein gutes Produkt muss den PH-Wert neutral machen“, erklärt Celina. Bei Experten haben sie Tipps für alternative Haushaltsmittel erhalten, die sie im Anschluss an einem weißen Plüschtier ausprobiert – und mit den Ergebnissen der chemischen, flüssigen Mittel verglichen haben. Als bestes Trockenmittel schnitt Backpulver und Babypuder ab. Bevor sie ein eigenes Produkt entwickeln, wollen die beiden Schülerinnen nun zunächst die Verträglichkeit prüfen.

Brauchen Pflanzen Ruhe zum Wachsen?

Fin Reinhardt und Nico Dieckmann aus Bünde treibt die Frage nach einem schnelleren Pflanzenwachstum um. Quelle: Navid Bookani

Kann das Wachstum von Pflanzen durch Akustik oder Magnetismus verbessert werden? Dieser Frage sind Nico Dieckmann, Jan Niklas Wittkötter und Fin Reinhardt aus Bünde auf der Spur. Ihre Versuche mit handelsüblicher Kresse konnten zeigen, dass sich das Wachstum von Pflanzen erheblich verschlechtert, wenn diese mit akustischen Wellen in verschiedenen Frequenzbereichen beschallt werden. Zusätzlich setzten sie die Pflanzen magnetischen Feldern aus. Ergebnis: Die Kresse keimte früher und wuchs besser als im Kontrollversuch. Die drei Nachwuchsforscher hoffen nun, dass vor allem ihr zweites Ergebnis dazu beitragen könnte, den Anbau von Pflanzen weiter zu optimieren.

Wie Schüler mit Spaß Vokabeln lernen können

Max Pflume aus Nienburg zeigt seine selbst programmierte Software zum Vokabellernen. Quelle: Navid Bookani

Programmieren kann er gut, Vokabeln lernen hingegen fällt ihm schwerer. Für sein Problem hat der 15-jährige Max Pflume vom Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg eine Lösung gefunden – und er will seinen Mitschülern das Lernen von Englisch und Latein erleichtern. Mit seinem Programm können Nutzer Wörter wie in einem Vokabelheft in beiden Sprachen eintragen – inklusive der Übersetzung. Mit der Abfragefunktion müssen die Schüler dann vom System zufällig ausgewählte Wörter beantworten und bekommen im Anschluss die Trefferquote angezeigt. Eine zusätzliche Suchfunktion soll als Wörterbuch dienen.

Einem Roboter das Aufräumen überlassen

Kevin Hou aus Hannover findet es nervig, sein Zimmer aufzuräumen – und hat sich einen Roboter zur Hilfe gebaut. Quelle: Navid Bookani

Wer ungern sein Zimmer aufräumt, sollte auf die Idee von Kevin Hou, Tomke Budz und Nooh Baumgarten setzen. Die Schüler des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums haben einen Lego-Roboter gebaut, der alles aus dem Weg räumt. Drei Motoren treiben die Kette des kleinen Fahrzeugs an, ein anderer steuert die Greifarme. Damit der Roboter Gegenstände erkennt, hat Hou Sensoren installiert, die zur Steuerung Hindernisse erkennen und registrieren, wann das Gerät zugreifen soll.

So funktioniert der Nachwuchswettbewerb Jugend forscht Seit mehr als 50 Jahren treten im Nachwuchswettbewerb Jugend forscht wissenschaftsbegeisterte Schüler mit ihren Ideen gegeneinander an. In sieben Fachbereichen, die von Biologie bis Arbeitswelt reichen, stellen die jungen Forscher ihre Projekte einer Jury vor. Die Teilnehmer bis 15 Jahre können sich für die Juniorsparte Schüler experimentieren anmelden. Jugendliche bis 21 Jahre nehmen am Wettbewerb Jugend forscht teil. Die Schüler mit den besten Konzepten bei den Regionalwettbewerben treten beim Landesausscheid im März um den Einzug ins Bundesfinale an, bei dem sie bis zu 3000 Euro gewinnen können.

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein und Tim Schnelle