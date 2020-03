Hannover

Versuchte Freiheitsberaubung: So lautet der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft Hannover dem 57-Jährigen zur Last legt, der im Juli eine Schülerin in sein Auto zerren wollte. Der Fall sorgte im Sommer für einige Unruhe an den Schulen in der Südstadt, zumal der Mann im Anschluss noch mehrere Male versuchte, junge Mädchen anzusprechen und nach Hause zu locken. Erst nach wiederholter Ermahnung durch die Polizei kam der Verdächtige in eine Psychiatrie.

Inwieweit der 57-Jährige allerdings verurteilt wird, ist offen. Laut Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, „besteht die Annahme, dass er zum Zeitpunkt der Tat vermindert schuldfähig war“. Seit Oktober vergangenen Jahres befindet sich der Beschuldigte in einer geschlossenen Klinik. Ein Sachverständiger fertigte inzwischen ein entsprechendes Gutachten über den Mann an.

Ehepaar rettet Jugendliche

Der 57-Jährige soll Mitte Juli eine 16-Jährige am Altenbekener Damm angesprochen haben. Er habe versucht, die Jugendliche in sein Auto zu zerren und zu entführen. Ein Ehepaar beobachtete die Situation zufälligerweise und schritt sofort ein – anschließend verfolgten die Zeugen den in seinem Mercedes fliehenden Mann noch bis Döhren. Die Polizei ermittelte seitdem gegen den 57-Jährigen wegen versuchter Freiheitsberaubung.

Doch damit nicht genug: Nach den Sommerferien kehrte der Verdächtige dreimal in die Südstadt zurück und soll erneut mehrere Mädchen angesprochen haben. Betroffen waren demnach unter anderem 14- und 15-Jährige der Tellkampf-, Ludwig-Windhorst- und Bismarckschule. Der 57-Jährige soll den Teenagerinnen angeboten haben, Geld mit Babysitten zu verdienen. Als alle ablehnten, habe der Mann stets die Flucht ergriffen.

Polizei erntete Kritik für Verhalten

Die Polizei Hannover erntete damals massive Kritik für ihr Vorgehen: Sie wies den 57-Jährigen zunächst nur in mahnenden Gesprächen auf etwaige Konsequenzen hin. Weitere Schritte seien nicht möglich gewesen, da nichts Schlimmes passiert sei. Erst beim dritten Vorfall binnen weniger Tage schalteten die Ermittler zusätzlich einen Amtsarzt ein, der den 57-Jährigen in eine psychiatrische Klinik einweisen ließ. Diese temporäre Entscheidung wurde dann im Oktober seitens der Staatsanwaltschaft mittels Unterbringungshaftbefehl in eine längerfristige umgewandelt.

Da diese drei Vorfälle allerdings nie angezeigt wurden, sind sie nun auch nicht Bestandteil der Anklage. Einen Termin für den anstehenden Prozess am Landgericht steht noch aus. Bestandteil des Verfahrens wird neben der möglichen Schuldfähigkeit des 57-Jährigen auch sein, ob er gegebenenfalls längere Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen ist.

Von Peer Hellerling