Tznoke: Ich war vor Kurzem erst ory Wlwnjxx lbb Dexkbe, mit ein paar Freunden aus der Klasse. Manche Lehrer waren nicht so begeistert.

Vpfmkx: Na ja, es war wirklich die halbe Schule dort. Ich hatte den ganzen Tag Orchesterprobe für ein wichtiges Konzert. Sonst wär ich auch hingegangen.

Zdjnjc: Hopp, hopp, hopp, – Koh-le stopp, haben wir gerufen. Hopp, hopp, hopp, – Koh-le stopp ...

Magali und Chanel beim HAZ-Termin: „Es geht nicht, dass Leute jetzt unsere Zukunft kaputt machen."

Gtbrld: Es geht ja um unsere Zukunft. Es geht nicht, dass Leute jetzt unsere Zukunft kaputt machen, durch zu wenig Klimaschutz und zu viel Plastik. Diese Leute sind außerdem jetzt schon so alt, dass sie unsere Zukunft gar nicht mehr erleben.

Ixrlvy: Viele sagen: „Ihr geht nur zu Fridays for Future, um Schule zu schwänzen." Aber das stimmt nicht. Es ist auch symbolisch, dass der Protest in der Schulzeit stattfindet: Warum sollte man für eine zerstörte Zukunft lernen?

Fqvwij: Das ist gar nicht so plötzlich. Viele Leute haben schon vorher auf eine gute Umwelt geachtet. Meine Mutter sorgt schon lange dafür, dass wir nicht so viel Plastik haben. Wir essen Biofleisch. Früher hat man das nicht so an die große Glocke gehängt. Jetzt redet man darüber.

Uvwijc: Umwelt und Klima sind jetzt auch oft Unterrichtsthema. Aber ich hab' schon vor dem Rummel um diese Greta gewusst, wie sehr das Klima sich verändert und wie schlecht Plastikmüll für die Umwelt ist. Zum Beispiel durch das Fernsehen.

Cctesu: Wir kommen manchmal nach der Schule zum Essen oder zum Treffen mit Freunden hierhin.

Qmtijz: Man hängt jetzt nicht mehr so an der Kindheit. Je mehr Erinnerungen man sammelt, desto mehr tritt die Kindheit zurück. Andere Sachen werden wichtig.

Nhssnd: Das Aussehen. Man macht sich unglaublich viele Gedanken darüber: Sitzen die Haare? Was hab ich an? Man will keine doofen Blicke von anderen abbekommen.

Tjnryr: Ich hab Leute im Jahrgang, die kommen in Jogginghose. Das find’ ich nicht gut. Man sollte sich immer passend anziehen, sonst wirkt das respektlos. Ich trag’ auch nie bauchfrei und in der Schule nie schulterfrei.

Magali (rechts) und Chanel beim HAZ-Interview: „Man hängt jetzt nicht mehr so an der Kindheit."

Zrwdqr: Ja, aber wenn man sich so anzieht, zeigt man sehr viel von sich. Das finde ich nicht gut, zumindest in der Schule.

Fkcwoy: Unsere Familie hat ein Pferd gekauft. Bakunin, ein polnisches Warmblut. Es ist acht Jahre alt, ein Rappe. Es war so kompliziert geworden mit meinen vielen Reitbeteiligungen. (Pause) Ich finde es immer noch voll krass, dass ich jetzt ein Pferd hab’ (lacht). Ich kann mit Bakunin so viele neue Sachen machen. Ich möchte jeden Tag zu ihm. Da wünsche ich mir doch nicht die Kindheit zurück.

Nkyipd: Ich hab’ aufgehört zu reiten, aber ich möchte wieder anfangen. Ich möchte wieder auf einem Pferdesattel sitzen, die Züge in den Händen halten und den Pferdegeruch riechen. Das ist schön.

Skezcb: Das ist nur so ein Klischee, dass alle Mädchen Pferde mögen. Das stimmt gar nicht. In meiner Klasse bin ich die einzige.

Kwcjho: Bei Fünfjährigen schwärmen vielleicht alle für Pferde. In unserem Alter ist das nicht mehr so.

Enveqq: Man kann mit ihnen reden, ihnen vertrauen. Sie sagen nichts weiter, wie es Freunde manchmal tun. Man kann so viel von ihnen lernen (lacht): Sie sagen nicht: „Deine Klamotten sind aus der letzten Sommerkollektion.“

Mvydkp: Natürlich, immer.

Nmjmec. Ich rede mit meinem Kater. Ich sage ihm, was ich doof finde, was ich mag: alles. Er hört zu. Er ist ja relativ faul, also rennt er nicht weg, wenn ich komme. Das ist schön.

Wszlfd, du hast eine kleine Schwester bekommen. Wie ist das für dich, mit einem Baby als Geschwister?

Rctyhj: Ich habe gedacht, es wird eine riesige Veränderung in meinem Leben, aber das ist es nicht. Ich habe einfach eine süße, kleine Schwester. Die ist natürlich nicht immer süß, aber meistens. Manchmal ist sie quengelig. Oder sie möchte alles anfassen und weint, wenn sie es nicht darf. Manchmal ist sie eine Dramaqueen. Aber sie hat mich nicht sehr verändert. Ich bin in diesem Schuljahr ein aufgedrehter, aber sehr glücklicher Mensch geworden.

Afqkic: Ich bin glücklich, dass ich meinen Bakunin hab.

Lvjegc: Ja, ich wollte sogar wiederholen oder auf die Waldorfschule wechseln. Aber meine Eltern und ich haben uns am Ende dagegen entschieden. Ich wollte es einfach noch mal probieren.

Wevnws: Ich hab mich verbessert. In vielen Fächern.

Twwlnd: Das waren eigentlich ganz einfache Sachen. Ich habe zum Beispiel vorher halt keine Vokabeln gelernt. Das bringt einen nicht wirklich weiter. Jetzt mache ich das. Ich gucke, dass ich die Hausaufgaben an dem Tag mache, an dem wir sie aufbekommen.

Pnkidf: Ich habe mich immer belohnt, wenn ich was gemacht habe. Mit einem Eis, einem Besuch bei Freunden. Ich habe mir immer gesagt: Erst wenn ich mit der Schule fertig bin! Als die ersten guten Noten kamen, hat mich das motiviert, weiterzumachen.

Fimgrf: Ich habe nicht mehr so viel Stress. Ich kann abends in den Stall. Es geht mir besser, wenn ich alles rechtzeitig mache.

Vqvnem: Ich kann nichts dafür. Ich hab keine Probleme in der Schule.

Wjcggx: (verdreht den Kopf): Frühfranzösisch-Klasse. Bei euch sind alle Streber.

Hivrsr: Wir sind einfach eine vernünftige Klasse. Ich bin keine Streberin. Von Note eins bis vier ist bei mir schriftlich alles drin. Ich gleich’ es mündlich aus. Und ich organisier’ mich gut. Wenn ich mir vornehme zu lernen, lerne ich – und widerstehe allen Versuchungen.

Magali (rechts) und Chanel im HAZ-Interview: „Als die ersten guten Noten kamen, hat mich das motiviert, weiterzumachen."

Xlqpkx: Netflix, Süßigkeiten ...

Aopaxc: Wenn ich eine Stunde gelernt hab', guck ich 15 Minuten Snapchat.

Uynion: Ich habe gar kein Snapchat.

Szswhm: Du hast kein Snapchat? Das ist voll cool. Es haben eigentlich alle Snapchat außer dir, Chanel.

Gxlglr: Die Serien – Riverdale, Pretty Little Liars, Haus des Geldes, Stranger Things. Serien für Teenager eben.

Oxiypz: Ich gucke lieber abends Krimis mit meinen Eltern. Morden im Norden (lacht).

Fzeluh: Jedenfalls ist es gut, dass du nicht gewechselt hast. Jetzt kommen wir bald zusammen schon in die neunte Klasse. Oje, ich fühl’ mich auf einmal so alt.

Rxaznm: Das haben wir in einem früheren Gespräch mit der HAZ gesagt, dass wir weise sind. Da waren wir es noch nicht (lacht). Jetzt sind wir es.

Das sind Chanel und Magali
Chanel Vdwvnoq (13) und Magali Twf Hymi (14) treffen sich seit 2011, damals kurz vor der Einschulung, jeden Sommer mit der HAZ zum Interview. Vor der ersten Klasse stellten sich beide die Schule noch „pippieinfach" vor. Diese Einschätzung hat sich ziemlich verändert. Heute erhalten sie in der Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt ihre Zeugnisse für die achte Klasse. In der Grundschule waren sie noch Klassenkameradinnen, jetzt ist Chanel in der Französischklasse. Beide sind vernarrt in Pferde. Magali hat inzwischen sogar eins und spielt zusätzlich Cello. Chanel trifft am liebsten Freunde, spielt Gitarre, tanzt oder geht shoppen.

