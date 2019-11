Hannover

Der 57-Jährige, der im Sommer mehrere junge Mädchen vor Schulen in der Südstadt zu sich nach Hause locken wollte, bleibt für längere Zeit in der geschlossenen Psychiatrie. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover auf HAZ-Anfrage mitteilte, haben die Strafverfolger einen sogenannten Unterbringungsbefehl beantragt, dem das Amtsgericht stattgegeben hat. Der Mann war erstmals im Juli aufgefallen, als er eine 16-Jährige in sein Auto zerren wollte. Im September erschien der 57-Jährige erneut am Altenbekener Damm, wurde von der Polizei aber zunächst wieder laufen gelassen.

Verdächtiger sprach Schülerinnen an

Der Fall hatte damals für Aufsehen gesorgt, weil die Ermittler zunächst kein strafbares Verhalten feststellen konnten. Nach HAZ-Informationen hatte der Verdächtige 14- und 15-jährige Mädchen der Tellkampf-, Ludwig-Windhorst- und Bismarckschule angesprochen. Er soll ihnen Geld fürs Babysitten und Süßigkeiten geboten haben. Erst als der 57-Jährige trotz vorheriger Gefährderansprache wieder vor den Schulen erschien, brachten die Beamten ihn zu einem Amtsarzt. Dieser ließ den Mann daraufhin in eine geschlossene Psychiatrie einweisen.

Da diese Entscheidung allerdings nach dem sogenannten Psychisch-Kranken-Gesetz gefällt wurde, wäre der 57-Jährige nur für kurze Zeit in der geschlossenen Psychiatrie geblieben. „Deshalb haben wir zeitgleich einen Unterbringungsbefehl beantragt“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Dieser sei vergleichbar mit einem Untersuchungshaftbefehl. Der womöglich psychisch kranke 57-Jährige bleibe nun bis auf Weiteres in der Einrichtung.

Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung

Die Ermittler wollen die gewonnene Zeit unter anderem dafür nutzen, ein Gutachten über den 57-Jährigen zu erstellen. Seit dem ersten Vorfall im Juli ermittelt die Staatsanwaltschaft zudem wegen versuchter Freiheitsberaubung gegen den Mann. Ein Ehepaar ging damals dazwischen, als der Verdächtige die 16-Jährige in sein Auto zerren wollte. Die Ermittlungen in der Sache dauern laut Söfker nach wie vor an.

Von Peer Hellerling