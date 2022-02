Hannover

Der Polizeibeamte Niklas Herrmann aus Hannover ist Bundesjugendkassierer der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Der 27-Jährige berichtet, wie es ihm und den Kolleginnen und Kollegen nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz geht. Herrmann bat darum, auf ein Foto von ihm zu verzichten.

Herr Herrmann, eine Kollegin und ein Kollege in Rheinland-Pfalz werden im Routineeinsatz erschossen. Kann man diese Taten während der eigenen Arbeit ausblenden?

Wenn wir in den Dienst gehen, ist uns das Risiko immer bewusst. Man kann es nicht verhindern, nur minimieren. Ich hatte es gestern nicht dauerhaft im Gedächtnis, aber es beschäftigt einen natürlich schon. Man fühlt mit, weil man sich genau in die Lage hineinversetzen kann.

Ist die Tat Thema im Kollegium?

Ja, das war schon das Hauptthema. Wir machen im Streifendienst oder in den Verfügungseinheiten ja alle letztlich das Gleiche, jeder kann sich in die Situation hineinversetzen. Wobei: Man hat so etwas im Hinterkopf, man wird auf solche Gefahren vorbereitet, aber eigentlich rechnet man mit so etwas nicht. Das ist ja auch nichts Alltägliches. Mich hat es natürlich mitgenommen, meine Kolleginnen und Kollegen auch.

Fühlen Sie sich normalerweise sicher in Ihrer Arbeit?

Ja, auf jeden Fall. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich und dann konzentriere ich mich auf das, was ich mache. Dann ist das Thema nicht so dominant im Kopf. Wenn man jetzt aber zusammensitzt, redet man natürlich auch darüber.

Blumen und Kerzen vor der Polizei in Kusel: „Mich hat es natürlich mitgenommen, meine Kolleginnen und Kollegen auch.“ Quelle: Harald Tittel/dpa

Die 24-jährige Kollegin war Anwärterin. Befürchten Sie, dass junge Leute Abstand davon nehmen, den Polizeidienst aufzunehmen?

Nein, ich denke nicht, dass das jemanden abhält, der das wirklich möchte. Der Polizistenberuf ist ja generell gefährlicher als andere Berufe. Darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man den Beruf ergreift. Auch wenn dieser Fall in Rheinland-Pfalz grundsätzlich eher unwahrscheinlich ist, wenn auch nicht unmöglich…

In den sozialen Medien gibt es einerseits viel Empathie und Zuspruch, aber auch übelste Entgleisungen. Was macht das mit einem, wenn man Häme über einen solchen Fall hört?

Ich bin froh über die Anteilnahme und dass dies ein Thema ist, das nicht klein gehalten wird, weil der Fall außergewöhnlich dramatisch ist. Für die Häme habe ich absolutes Unverständnis. Man darf ja nicht vergessen, dass es Menschen waren, die in der Uniform steckten. Die wollten nach dem Dienst nach Hause zu ihrer Familie, zu Freunden, zu Partnern. Es ist Auswuchs in dieser Gesellschaft, dass manche Leute in den Medien komplett verbal entgleisen.

Manche entgleisen nicht nur in den Medien. Auf Antifa- und jetzt Querdenker-Demonstrationen werden Polizeibeamte auch verbal angegriffen. Fühlen Sie sich als Prügelknaben der Gesellschaft?

Ich bin seit 2016 im Dienst und bin inzwischen daran gewöhnt, dass es Leute gibt, die uns nicht mögen, nur weil wir unseren Job machen. Mit den Beleidigungen komme ich klar. Was ich gestern schön fand im Einsatz: Es kamen viele Bürger zu uns an den Streifenwagen, haben uns ihr Beileid ausgesprochen und sich für unsere Arbeit bedankt. Das ist das Positive, was man jetzt wahrnimmt. Meine Kollegen und ich machen die Arbeit ja auch gern. Und wie der Kabarettist Sebastian Pufpaff sagt: Es tut nicht weh, auch mal danke zu sagen.

Bei dem mutmaßlichen Täter in Rheinland-Pfalz wurden sehr viele Waffen gefunden. Ist es zu einfach bei uns, an tödliche Waffen zu kommen?

Im Vergleich zu den USA haben wir gute Waffengesetze, dort möchte ich keinen Dienst verrichten. Was uns im Alltag mehr Sorgen macht, ist die gestiegene Gewaltbereitschaft und das immer größere Aufkommen an Messern.

Von Petra Rückerl