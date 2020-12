Schüsse mitten in Hannover: Blutige Schlägerei an Stadtbahnhaltestelle

Hannover

Vier bis fünf Menschen sind Heiligabend an der Stadtbahnhaltestelle Allerweg in Hannover-Linden aufeinander losgegangen. Zeugen berichteten der Polizei am Donnerstagabend von mehreren Schüssen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar, lediglich ein Verletzter ist bislang bekannt. Er hatte sich selbst in ein Krankenhaus eingeliefert – will aber nicht mit den Ermittlern reden.

Wie Behördensprecher Martin Richter mitteilt, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 18.15 Uhr an der Ritter-Brüning-Straße an der Haltestelle Allerweg. „Es soll sich um mehrere Personen gehandelt haben“, sagt er. „Dabei wurden auch Schüsse aus einer Waffe abgefeuert.“ Zeugen gaben an, es seien etwa vier bis fünf Menschen involviert gewesen. Als die Polizei eintraf, waren die Verdächtigen allerdings bereits verschwunden.

Patronenhülsen und Blut entdeckt

Nur noch die Reste des Polizei-Absperrbands in einem Mülleimer deuten auf den Einsatz Heiligabend hin. Quelle: Frank Tunnat

„Die Beamten fanden aber Patronenhülsen und Blutspuren“, sagt Richter. Die Munitionsart deute auf den Einsatz mindestens einer Schreckschusspistole hin. Eine halbe Stunde nach der Alarmierung meldete sich dann ein Krankenhaus bei der Polizei: Ein 20-jähriger Mann hatte sich selbst mit Stichwunden am Bein eingeliefert. Da Verletzungen dieser Art meldepflichtig sind, informierte das Klinikpersonal die Ermittler. „Wir gehen davon aus, dass er an dem Streit beteiligt war“, sagt Richter. Allerdings kooperiere der 20-Jährige nicht und mache keine Angaben zur Auseinandersetzung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Daher ist weiterhin der Grund für die blutige Auseinandersetzung offen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen Unbekannt. Die Beamten des Kommissariats Ricklingen hoffen auf Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und den weiteren Beteiligten geben können. Die Polizisten sind erreichbar unter der der Rufnummer (0511) 109 30 17.

