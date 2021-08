Verkehrswende in Hannover - An der Schützenallee: Nächster Abschnitt der ersten Veloroute in Betrieb

2,70 statt 1,80 Meter breit und grundsaniert: An der Schützenallee hat die Stadt den zweiten Abschnitt der Veloroute 8 in Betrieb genommen. Bis Mitte September soll ein weiterer Abschnitt markiert werden – der neue Radweg auf der Hildesheimer Straße.