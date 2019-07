Hannover

Dickes Sakko, feiner Zwirn und viel Geklimper um den Hals sowie am Revers: Ein Bild von der traditionellen Schützenuniform kann sich in etwa jeder ausmalen. Doch warum unterscheidet sich die Kleidung der Schützen beim Ausmarsch so stark? Und was genau bedeuten eigentlich die ganzen Orden? Wir haben uns das auf dem Schützenplatz einmal genauer angeschaut und zwei Schützinnen ihr Outfit erklären lassen.