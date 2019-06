Hannover

Udo Lindenberg ist gerade erst in Hannover aufgetreten – ein Sonderzug der Üstra fährt an diesem Wochenende trotzdem nicht nach Pankow. Stattdessen bringt die grüne Stadtbahn rund 120 Ricklinger Schützen zum Ausmarsch, der am Sonntag um 11 Uhr vor dem Neuen Rathaus startet und durch die Innenstadt zum Festplatz führt.

Aus Ricklingen zum Ausmarsch im Sonderzug. Quelle: Frank Wilde

Die Schützen wollen damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, auch das restliche Schützenfest soll dank Ökostrom und Mehrwegplastik nachhaltiger werden. In dem Sonderzug der Üstra werden auch der diesjährige Stadtkönig Olaf Dahms und zwei Kapellen mitfahren. Der Schützenausmarsch ist der größte weltweit auch in diesem Jahr eins der Highlights des zehntägigen Schützenfestes.

Von jst