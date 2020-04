Überraschende Entwicklung im Fall des Messerangriffs am Maschsee: Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch im Amtsgericht Hannover erschienen und gab an, das Opfer angegriffen zu haben. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Die Ermittlungen dauern an.