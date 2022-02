Hannover

Mehr als 700 Jahre haben jeweils vier Männer im Auftrag der Stadt Hannover für die Aufrechterhaltung der Ordnung bei Festen wie dem Schützenfest gesorgt. Obwohl seit Langem ein Ehrenamt, haben die vier Bruchmeister diese Aufgabe mit Leidenschaft, Hingabe und auch Stolz bei jedem Schützenfest ausgeführt. Diese männliche Domäne wird nun durchbrochen. Der Verwaltungsrat der Schützenstiftung hat sich am Freitag dafür ausgesprochen, dass künftig auch Frauen dieses Amt bekleiden dürfen – ab sofort. Das achtköpfige Gremium mit Vertretern aus Stadtverwaltung, Politik und Schützenvereinen hat damit den gemeinsamen Vorschlag von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) angenommen – bei einem Abstimmungsergebnis von sieben Ja- zu einer Gegenstimme.

„Wir haben das Bruchmeisteramt für alle Geschlechter geöffnet, das ist ein gutes Signal, denn Hannover ist eine weltoffene und tolerante Stadt“, sagte OB Belit Onay am frühen Freitagabend kurz nach der Sitzung des Verwaltungsrates. Die Öffnung sei außerdem ein wichtiger Schritt auf Hannovers Weg zu einer diskriminierungsfreien Stadt. SPD-Vize-Fraktionschefin Kerstin Klebe-Politze, die in der nichtöffentlichen Sitzung zur neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt wurde, sagte, es sei nun wichtig, in einen Dialog mit allen Schützen einzutreten, denn der sei wichtig bei einer solchen Öffnung in der langen Tradition der Bruchmeister.

Stolle: „Die Öffnung ist ein konsequenter Schritt“

„Wir wollen gemeinsam darüber sprechen, wie wir Schützenschwestern dieses Amt nun auch übernehmen können“, so Klebe-Politze. Ausdrücklich erwähnte sie dabei auch das Collegium ehemaliger Bruchmeister mit aktuell rund 160 Mitgliedern, die der Öffnung dieses Ehrenamtes eher skeptisch gegenüber stehen. Sportschützin Meike Hilbeck, die kürzlich öffentlich ihr Interesse an der Übernahme des Bruchmeisteramtes bekundet hatte, kommt in diesem Jahr noch nicht in Frage. Am Rande der Presserunde sagte die angehende Immobilienkauffrau, dass sie dafür wegen ihrer Ausbildung keine Zeit hätte – aber auch Anfeindungen in den sozialen Netzwerken dürften bei ihr eine Rolle gespielt haben.

Schützenpräsident Paul-Eric Stolle sagte, man sei ein moderner und aufgeschlossener Sportschützen-Verband, das zeige sich nun wieder bei der Öffnung des Bruchmeisteramtes für Frauen. „Den Vorschlag vom Oberbürgermeister haben wir sofort aufgegriffen, der ist ein Weg in die richtige Richtung, um das Schützenwesen weiter nach vorne zu bringen.“ Schützenvereine stünden allen Menschen offen, unabhängig von religiöser Bekenntnis, sexueller Orientierung oder Herkunft. „Die Öffnung des Bruchmeisteramtes für Menschen aller Geschlechter ist also ein konsequenter Schritt.“

Bruchmeisterinnen bekommen gleiche Kleidung wie Männer

Eine Quote bei der Besetzung des Bruchmeisteramtes hat der Verwaltungsrat nicht erlassen, gut möglich also, dass beim nächsten Schützenfest auch vier Bruchmeisterinnen für Ordnung sorgen – wenn es ausreichend Bewerbungen gibt. Der Schützenpräsident will nun Werbung in den Vereinen machen, denn sie schlagen dem Verwaltungsrat dann die Kandidaten, die ab sofort auch eine Kandidatin sein können, zur Wahl vor. Der Test – Allgemeinwissen zur Schützentradition und zur Stadtgeschichte – sei für alle Kandidatinnen und Kandidaten unabhängig ihres Geschlechts gleich, betonte Paul Eric Stolle. Und auch bleibt gleich: Die Bruchmeister-Kleidung mit Cut, weißem Hemd und Zylinder. „Wir lassen sie natürlich umarbeiten“, so Stolle.

Einen neuen Festleiter hat der Verein hannoversches Schützenfest inzwischen auch wieder, nachdem der bisherige Amtsinhaber Jürgen Wolf nicht wieder kandidierte. Für die Traditionsveranstaltungen während des hannoverschen Schützenfestes in nun Bernd Rödel (Schützengesellschaft Bemerode) zuständig.

Von Andreas Voigt