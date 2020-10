Hannover

Punkt 15 Uhr am Freitagnachmittag jubeln und applaudieren die Besucher und Schausteller auf dem Schützenplatz. Hannovers Bürgermeister Klaus Dieter Scholz hat das Herbstvergnügen offiziell eröffnet. Es ersetzt in diesem Jahr das traditionelle Oktoberfest, das wegen der Corona-Pandemie nicht in seiner üblichen Form stattfinden kann.

Bereits eine Stunde zuvor hatten mehrere Dutzend Besucher auf den Einlass gewartet, jetzt strömen die ersten hundert Menschen einzeln nacheinander durch den Eingang. Damit das Areal nicht zu voll wird, zählt ein Scanner am Eingang jeden Besucher – maximal dürfen sich hier 3300 Menschen aufhalten. Auch auf dem Schützenplatz herrschen besondere Regeln: In den Fahrgeschäften müssen die Besucher eine Maske tragen und an manchen Buden wie dem Dosenwerfen sich zunächst die Hände desinfizieren. „Bitte halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand“, schallt es immer wieder aus den Musikboxen.

Besucher sind geteilter Meinung

„Es ist alles sehr umständlich, aber besser so als gar nicht“, meint Hendrik Drews. Er ist heute spontan aus Hameln mit dem Motorrad nach Hannover gefahren. Mit seiner Begleiterin schlendert gerade gemütlich über den Platz.

Laura Simon und ihr vierjähriger Sohn Samuel sind eher zufällig vorbeigekommen. Sie wollten eigentlich auf dem Schützenplatz Fahrrad fahren – stattdessen sind sie dann auf den Jahrmarkt gegangen. „Es hat keine Atmosphäre und Stimmung. Aber Riesenrad und Karussell werden wir mit Sicherheit trotzdem fahren“, meint die Mutter.

Landtagsabgeordneter Stefan Politze ist mit seiner Familie zum Herbstvergnügen gekommen, er freut sich über das Volksfest. „Es ist toll, dass so ein Fest wieder stattfinden kann und völlig in Ordnung mit den Regeln. Die Maske ist mittlerweile normal, Abstand halten ist normal. In erster Linie geht es darum, die Schausteller zu unterstützen.“ Seine elfjährige Tochter Svenja mag besonders das Karussell „Heiße Räder“.

Taufe eines Fahrgeschäfts

Mandy Oppenborn und ihr Mann Ronny Deinert feiern beim Herbstvergnügen die Eröffnung ihres neuen Fahrgeschäfts. Im Hintergrund spielt Schaustellerpastor Volker Drewes auf der Drehorgel. Quelle: Samantha Franson

Schaustellerin Mandy Oppermann ist besonders glücklich über den Start des Jahrmarkts. Sie weiht heute ihr neues Fahrgeschäft, das „Rockn ’n’ Roll“, ein. „Eigentlich sollte die Taufe im Frühling sein. Wir freuen uns, dass wir die Premiere doch noch 2020 feiern können. Es ist toll, wir haben unser buntes, lautes Leben wieder um uns herum“, erzählt sie strahlend. Eine andere Schaustellerin überreicht Mandy Oppermann einen Strauß Blumen und wirft mehrere Centstücke in Richtung Kasse. „Das macht man, damit die Kasse immer voll ist“, erklärt Schaustellerpastor Volker Drewes, der am Nachmittag eine kurze Andacht halten wird. Dann greift er zu seiner Drehorgel und spielt „99 Luftballons“.

Das Herbstvergnügen findet von Freitag, 2. November, bis Sonntag, 1. November, auf dem Schützenplatz in Hannover statt. Von Mittwoch bis Freitag ist das Fest ab 15 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 14 Uhr (einzige Ausnahme ist Sonnabend, 3. Oktober, da öffnen die Töre erst um 16 Uhr). Montags und dienstags ist Ruhetag. Der Eintritt kostet 2 Euro. Karten gibt es am Haupteingang am Gilde-Tor. Die Besucher können sich auf www.oktoberfest-hannover.de informieren, ob aktuell noch Personen eingelassen werden oder ob die maximale Personenzahl schon erreicht wurde.

Von Inga Schönfeldt