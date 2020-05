Hannover

Wer immer gedacht hat, Songschreiben sei ein kreativer Rausch, bei dem man pausenlos von der Muse geküsst werde – Tim Bendzko hat einen schönen Satz dazu: „Man versucht, die passenden Worte zu finden, und die meiste Zeit findet man sie nicht.“ Und überhaupt sei das kein besonders erheiternder Prozess, man sei die ganze Zeit am Nachdenken. Vielleicht auch deshalb hat sich der deutsche Popstar für sein aktuelles Album „Filter“ mit anderen Wortfindern und Nachdenkern zusammengetan. Weil zweien einfach mehr einfällt als einem und man sich gegenseitig keine Alibizeilen durchgehen lässt.

Auf dem Schützenplatz in Hannover kann man das Repertoire, ob frisch oder älter, an einem milden, sonnigen Donnerstagabend auf textlichen Tiefgang checken – selbstverständlich im Corona-Modus, aus der Fahrgastzelle heraus mit Autoradio an und Fenster zu 80 Prozent geschlossen. Rund 500 Fahrzeuge sind zu diesem immer noch seltsamen Spektakel vor die Bühne mit den großen Videowänden gerollt. Die gute Stimmung lässt sich an Hupgeräuschen ermessen, es klingt ein bisschen wie bei der Fußball-WM 1974. Später gibt’s auch Lichtzeichen der Frontscheinwerfer, es bleibt ja immer länger hell.

Anzeige

Viele Kinder lauschen Bendzko

Spannend ist wie immer bei dieser Art Liveshow, wie originell der Künstler mit der Situation umgeht, da gab es in den vergangenen Wochen solche und solche. Bendzko federt im roten Karojäckchen auf die Bühne, freut sich über den herzlichen Empfang und führt eine Art Signalhornkommunikation ein. Einmal hupen heißt Ja, zweimal heißt Nein. Damit auf den Videowänden nicht nur er und seine Band zu sehen sind, kann man sich per Zoom-Konferenz-App einwählen und Bilder aus den Autos schicken, so grinsen und winken immer wieder fröhliche Menschen vom Screen, darunter viele Kinder, die meisten können ja ausschlafen morgen.

Weitere HAZ+ Artikel

Bendzko ist einer für alle Altersklassen. Sein Befindlichkeitspop verströmt bei aller oft nachdenklichen Grundstimmung Wohlfühlatmo über den Platz, des Sängers markante Herzschmerzstimme schmiegt sich an die gefälligen Arrangements seiner Band. In seinen neuen Liedern schlagen sich Herzen durch die Nacht, es gibt Luftschlösser statt Candlelightdinner, und am Ende ist alles nur wegen dir.

Weltretter auf Wanderschaft

Zu seinem Durchbruchsong, der irgendwie auch in die Zeit passt, geht er selbst mal kurz die Welt retten, jedenfalls ein bisschen: Bendzko zieht sich Handschuhe an, klettert an einer Leiter von der Bühne und verteilt durch die engen Fensterschlitze Mund-Nasen-Masken. So nah kommt man Popstars in normalen Shows eher selten, und fast alle Künstler bei den Autokonzerten nutzen diese Möglichkeit. Es hat was faszinierend Banales, wenn sie, die gebeutelten Künstler, einsam über einen Parkplatz laufen wie Menschen, die einem an Kreuzungen anbieten, die Scheiben zu waschen. In diesen Momenten scheint da tatsächlich eine Verbundenheit zu sein, nach dem Motto: Scheiß-Corona, aber wir machen alle zusammen das Beste draus.

Und so wird es ein angenehmer, anderthalbstündiger Frühsommerabend in Hannover, einer, den Bendzko-Fans wegen seiner Einmaligkeit nicht vergessen werden, auch wenn sie sich irgendwann wieder vor seiner Bühne drängeln dürfen.

Zur Galerie Deutscher Soulpop mit ein bisschen Hip-Hup: Tim Bendzko vor 500 Fanfahrzeugen beim Autokonzert.

Lesen Sie auch:

Tim Bendzko 2017 in der Swiss-Life-Hall

Ein Alligatoah und 1000 Autos auf dem Schützenplatz

Hup' meinen Song: Max Giesinger beim AUtokonzert

Von Uwe Janssen