Hannover

Humor, Hochleistung und Hochspannung verspricht Thomas Schütte für die diesjährigen Auftritte des Weihnachtscircus in Hannover. Vom 17. bis zum 29. Dezember gibt es täglich zwei Aufführungen auf dem Schützenplatz. Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals können die Besucher beim Grand-Prix der Artisten ihre Lieblingsdarsteller per Handy-App wählen. Wer es lieber klassisch mag, darf aber auch wie in den beiden Vorjahren auf einem Stimmzettel sein Voting abgeben.

Weihnachtscircus in Hannover mit täglich zwei Vorstellungen

Elf Acts kündigt Meike Schütte von Grandezza Entertainment für die hannoverschen Auftritte an, von „Ausnahmeakrobat Zhang Fan“ über das Goldmenschenduo Acrodreams bis zum Taschendieb Rafal Walusz. In der Höhe des Zirkuszelts wird auf dem Seil balanciert, es gibt Jonglage, Weihnachtsstimmung und Livemusik.

Die Aufführungen starten immer um 15.30 und 19.30 Uhr, nur am Premieren- und Abschlusstag sowie an Heiligabend ändern sich die Zeiten. Tickets gibt es ab 22,90 Euro in allen HAZ-Ticketshops, unter Telefon (05 11) 12 12 33 33 sowie im Internet auf tickets.haz.de und ab dem 13. Dezember direkt an der Zirkuskasse auf dem Schützenplatz.

Von Marie Bruschek