Es geht in allen Fällen darum, das Publikum mitzunehmen. Egal, ob Clownerie, Jonglage oder halsbrecherische Artistik – die Gunst der Zuschauer rund um die Manege zu gewinnen, ist eine wichtige Nebenaufgabe der Künstler. Denn es geht bei den weiteren Vorstellungen der dritten Auflage des Weihnachtscircus unter dem imposant hohen Zeltdach auf dem Schützenplatz auch um einen Preis. Einen großen Preis, den Grand Prix der Artisten, den der Veranstalter auslobt und per Volksentscheid bestimmen lässt. Auf Stimmzetteln oder elektronisch können die knapp 1200 Zuschauer am Premierenabend abstimmen – und auch die der weiteren Vorstellungen bis zum 29. Dezember.

Zugegeben haben die Typen wie die von Mystery of Gentlemen einen „Wow“-Vorteil. Mit ihren halsbrecherischen Flugeinlagen haben sie das Spektakel auf ihrer Seite. Irgendwas ist bei den mongolischen Akrobaten eigentlich immer durch die Luft, die Fänger stehen auf Bällen – bitte nicht nachmachen. Das gilt im höchsten Maße auch für das Duo Acrodreams, das sich als kleine Wahlempfehlung ans Publikum schon mal ein wenig gülden angemalt hat – und mit den Füßen skorpionartig eine Armbrust bedienen kann – ohne Verluste. Die Duoakrobatik ist beeindruckend, sie produziert schöne Bilder, abgestimmt mit Musik und Licht. Der Zauber entfaltet sich dann, wenn alles zusammenkommt. Und dass die Zielscheibe am Ende nicht wie geplant brennt– Premierenpech.

Flinke Finger in fremden Taschen

Nichts für zu Hause ist auch die Kunst der Sons Company aus Schweden. Schon allein, weil für das Teeterboard, früher sagten wir Wippe, die Deckenhöhe nicht ausreicht. Einer tritt den anderen in die Luft und muss ihn zur Strafe gelegentlich auffangen. Die beiden Männer beherrschen das perfekt – und sehen auch noch ziemlich lässig dabei aus.

Eher alt sieht aus, wer an Rafal Walusz gerät. Der Mann ist sozusagen professioneller Taschendieb („Ja, ich bin Pole und klaue“), und er bestiehlt seine Opfer so elegant, dass es fast ein Frevel wäre, es zu bemerken. Aber das scheint der ebenso schnelle wie wortgewaltige Ablenkungskünstler im Griff zu haben. Bemerkenswert: Walusz holt nur Männer auf die Bühne – weil er an ihnen herumlangfingert. Auch die Varietékunst spiegelt gesellschaftliche Veränderungen.

Das Publikum schaut jedenfalls genau hin – und ist hingerissen von der Troupe de Dalian, sechs Chinesen, die mit dem Meteor, einer früheren Schleuderwaffe, eine rasante – und ziemlich coole – Boyband-Jonglagenummer gemacht haben. Sieht ein bisschen gefährlich aus, vor allem ist es rasant. Die ganze, Höhe des Zelts nutzt Fedor Grosu, der mit Partnerin Svetlana seine Leiterakrobatik zeigt. Balancekünstler Zhang Fan auf dem sogenannten Schlappseil, die Tuchakrobatin Katya Shostova, der Schweizer Keulenjongleur und Bastelfreak Claudius Specht mit seiner technischen Assistentin, Clown Pepe Jardim und die Cyr-Künstlerin Angelica Bongiovanni vervollständigen das Line-Up, das schon zig hochrangige Titel eingesammelt hat. Stars sind sie alle. Der Grand-Prix der Artisten in Hannover fehlt noch. Wer es wird, weiß nur das Publikum.

Bis zum 29. Dezember auf dem Schützenplatz. Karten in den HAZ-Ticketshops.

Von Uwe Janssen