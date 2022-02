Hannover

Lohnt es sich, auf einen angepassten Omikron-Impfstoff zu warten und schützt eine hohe Februar-Welle vor großen Problemen im Herbst? Professor Reinhold Förster, Leiter des Instituts für Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), über die hohe Sieben-Tage-Inzidenz und niedrige Immunität.

Herr Professor Förster, ist eine vierte Impfung sinnvoll und für wen kommt sie in Frage?

Es gibt momentan noch keine ausreichende Datenlage, wie sehr eine vierte Impfung die Immunantwort wirklich steigert und wie lange so ein weiterer Booster-Schutz anhält – vor allem angesichts der momentan vorherrschenden Omikron-Variante. Derzeit ist noch ungewiss, ob eine vierte Impfung mit dem derzeitigen Impfstoff durchgeführt wird. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass älteren und immungeschwächten Menschen in wenigen Wochen zu einer weiteren Auffrischung geraten wird, insbesondere dann, wenn die dritte Impfung schon mehrere Monate zurück liegt und die Hospitalisierungsrate in diesen Gruppen wieder nach oben geht.

„Die ganze Welt wartet auf angepasste Impfstoffe“

Wird dann der modifizierte, also angepasste Impfstoff zum Einsatz kommen?

Die ganze Welt wartet auf angepasste Impfstoffe. Ich gehe davon aus, dass Biontech/Pfizer die Zulassung für einen an Omikron angepassten Impfstoff im Frühjahr erhalten wird. Dies wird aber nur der Fall sein wenn feststeht, dass der modifizierte Impfstoff sowohl sicher als auch wirksam ist. Unerwünschte Immunantworten und Antikörper müssen ausgeschlossen und neutralisierende Antikörper gegen Omikron induziert werden. Wir wissen allerdings auch nicht, ob Omikron im Herbst noch eine Rolle spielt.

Gerade wird überall in Deutschland für eine Drittimpfung geworben – es könnte aber auch eine Vierimpfung nötig sein, sagt Professor Förster. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Kann eine Viertimpfung auch Schaden anrichten?

Ich gehe nicht von stärkeren Nebenwirkungen aus. Wer zeitnah einen weiteren Booster in Erwägung zieht, sollte aber unbedingt seinen Arzt kontaktieren und gegebenenfalls seinen Antikörpertiter messen lassen.

Schützt der angepasste Impfstoff auch gegen die Omikron-Untervariante BA.2, die sich derzeit in der Region Hannover ebenfalls ausbreitet?

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollte dies der Fall sein. Es ist aber vollkommen offen, ob er auch gegen weitere Varianten hilft, die uns noch begegnen werden.

„Novavax wirkt nicht besser als die mRNA-Impfstoffe“

Ist der sogenannte Totimpfstoff Novavax ein weiterer Weg aus der Krise?

Der Impfstoff wirkt nicht besser als die mRNA-Vakzinen, daher ist er sicher kein Gamechanger. Auch Novavax basiert auf dem Spike-Protein des Wuhan-Virus, welches gentechnisch in Insektenzellen hergestellt wird. Daher gibt es keine Anhaltspunkte, dass Novavax den anderen Impfstoffen überlegen ist. Aber vielleicht hilft das Vakzin, dass sich mehr Menschen immunisieren lassen. Das wäre natürlich höchst willkommen.

Was bringt das Medikament Paxlovid in der derzeitigen Situation?

Jedes Medikament, das gegen Covid-19 hilft, hilft der Menschheit. Es ist daher gut, dass Paxlovid eingeführt wurde. Das Medikament muss allerdings früh nach der Infektion verabreicht werden. Paxlovid wird aber keinen wesentlichen Beitrag zur Beendigung der Pandemie liefern – hierfür ist eine hohe Immunisierungsrate der Bevölkerung Voraussetzung. Auch wenn Infizierte das Medikament erhalten, kann das Virus ja schon vorher weitergeben werden. Paxlovid soll vor schweren Verläufen schützen – in der Praxis wissen wir allerdings noch nicht genug darüber, wie gut es wirklich hilft.

Zur Person Professor Reinhold Förster leitet an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) das Institut für Immunologie. Der Wissenschaftler beschäftigt sich mit den Abwehrkräften des Menschen gegen Krankheitserreger wie Bakterien und Viren. Der 60-Jährige ist zugleich einer der Sprecher des Exzellenzclusters Resist an der MHH. In dem prestigeträchtigen Forschungsverbund untersucht Förster, warum Menschen mit zunehmendem Alter anfälliger für Infektionen werden.

„Wir kommen einer Immunität der Bevölkerung näher“

Kommen wir 2022 weiter auf dem Weg aus der Krise?

Wir haben ja einen hohen Anteil von Impfwilligen. Des Weiteren findet durch die rasche Verbreitung von Omikron derzeit eine Durchseuchung von weiten Teilen der Bevölkerung statt. Eine Infektion bedeutet für Geimpfte einen kleinen Booster und für Ungeimpfte eine gewisse Immunität. Wie hoch diese bei Omikron wirklich ist und wie lange sie vorhält, kann man noch nicht sagen. Aber wir kommen einer Immunität der Bevölkerung derzeit ein Stück näher. Je höher diese Welle ausfällt und je mehr sich impfen lassen, desto weniger Probleme werden wir im Herbst mit Corona bekommen.

„Wir haben ja einen hohen Anteil von Impfwilligen“, sagt der MHH-Immunologe. Quelle: Alastair Grant /dpa

Fürchten Sie neue Varianten?

Da gibt es jede Menge Fragezeichen. Inmitten der Delta-Variante hat auch niemand damit gerechnet, dass so etwas wie Omikron quasi aus dem Nichts auftaucht und so schnell um sich greift. Verschiedene Erreger können aber auch dafür sorgen, zügiger aus der jetzigen Situation in eine endemische Lage zu kommen. Ob eine Omikron-Infektion zu einer profunden Immunität führt, ist allerdings keineswegs sicher. In jedem Fall induzieren gerade die mRNA-Impfstoffe weitaus höhere Antikörper als eine Infektion.

Reichen unsere Schutzmaßnahmen für den Höhepunkt der Welle?

Mit FFP2-Masken sind wir sehr sicher. Ich rechne Mitte Februar mit dem Höhepunkt, genaue Zahlen haben wir allerdings nicht. Wir befinden uns gewissermaßen in einem zunehmenden Blindflug, was die Inzidenzen betrifft. Ich hoffe sehr, dass wir nicht in einen Gleitflug mit hartem Aufprall übergehen.

Von Susanna Bauch