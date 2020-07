Die Abi-Entlassungsfeiern in Hannover fallen wegen der Corona-Krise ungewöhnlich aus: An der Wilhelm-Raabe-Schule wurde der Jahrgang für die Verabschiedung geteilt, an der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule stieg eine Drohne auf: Die übertrug Reden und Zeugnisübergabe im Livestream – direkt auf die Smartphones der im Auto wartenden Eltern.