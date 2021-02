An den allgemeinbildenden Schulen der gesamten Region Hannover findet wegen des Schnees heute kein Präsenzunterricht statt, auch eine Notbetreuung gibt es nicht. Aber Homeschooling ist nun auch in der Stadt Hannover angeordnet. Die Stadt hat eine Mitteilung von Sonntagabend korrigiert.

Nun also doch: Homeschooling auch in der Stadt Hannover

