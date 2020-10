Hannover

Der Neubau der Goetheschule hat Ende August seinen Betrieb aufgenommen, die Bauarbeiten für die Sophienschule sind in vollem Gange – am Mittwoch hat der Schulausschuss der Stadt einhellig das nächste Großprojekt beschlossen: Für insgesamt 78 Millionen Euro soll die Integrierte Gesamtschule (IGS) Büssingweg in Vahrenwald bis 2024/2025 neu gebaut werden. „Ich freue mich sehr“, sagte Silvia Klingenburg-Pülm, Bildungsexpertin der Grünen. Seit Jahren setze sie sich für einen umfassenden Neubau ein. Dies sei besser, als immer nur einzelne Gebäudeteile zu sanieren: „Hier bestimmt das pädagogische Konzept der Schule die Architektur ihres Gebäudes.“

Aus drei Schulen wird eine

Der dreigeschossige Neubau an der Melanchthonstraße für bis zu 1200 Schüler wird barrierefrei sein, eine zeitgemäße WLAN-Anbindung haben und ein Flachdach mit Fotovoltaikanlage und Begrünung. Die IGS ist ursprünglich aus der Zusammenlegung von drei Schulgebäuden, einer Haupt-, einer Real- und der Volkshochschule, entstanden.

Afra Gamoori ( SPD) lobte die breite Beteiligung bei der mehrjährigen Planung, die gesamte Schulgemeinschaft sei eingebunden gewesen: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Stefanie Matz ( CDU) sagte, endlich habe auch die Oberstufe genug Platz, die seit vier Jahren ohne adäquate Raumversorgung sei. Sie meinte aber auch, dass eine Investition von 78 Millionen Euro „kein Pappenstiel“ sei. Andreas Bingemer ( FDP) sagte, dass diese große Summe auch Beleg für die Wirtschaftskraft der Stadt sei, die Kosten dürften aber natürlich fiskalisch nicht aus dem Ruder laufen.

Auch Kurt-Schwitters-Gymnasium bekommt Neubau

Auch das Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg soll neu gebaut werden, detaillierte Pläne liegen allerdings noch nicht vor. Für die nächsten fünf Jahre behilft sich die Schule aber erstmal mit Containern. Kritik gab es im Ausschuss daran, dass der Neubau vierzügig konzipiert ist, während aktuell wechselweise mal vier, mal fünf Klassen pro Jahrgang aufgenommen werden. Angesichts geplanter Neubaugebiete und des allgemeinen Schülerzuwachses sei es besser, großzügiger als zu klein zu bauen, sagte Regine Kramarek (Grüne). Unionspolitikerin Matz erinnerte an die Heisterbergschule in Ahlem, die einst vierzügig war, dann von der Stadt gegen den Willen vieler Eltern und Lehrer nur dreizügig neu gebaut wurde und jetzt aus allen Nähten platzt.

Schulamtsleiter Stefan Rauhaus sagte, man werde über die Größe noch einmal diskutieren. Bislang habe man aber gedacht, es sei besser, nur vierzügig zu bauen, da die Schule in den vergangenen Jahren bei der Erstwahl nicht immer ausgebucht gewesen sei.

Von Saskia Döhner