Hannover

Nach langem Streit werden jetzt die die Grundschulbezirke in Groß-Buchholz neu zugeschnitten. Der Schulausschuss der Stadt hat der Neuordnung am Mittwoch mehrheitlich zugestimmt. Viele Eltern, aber auch die Schulleiterin der Grundschule Lüneburger Damm hatten dagegen lange protestiert.

Neuer Standort, neuer Name

Im nächsten Sommer soll an der Nackenberger Straße eine neue Grundschule ihren Betrieb aufnehmen. Gestartet wird mit dem ersten Jahrgang, ältere Schüler der Jahrgänge 2 bis 4, die in dann das Viertel ziehen, müssen übergangsweise andere Grundschulen besuchen. Zudem zieht die Grundschule Buchholz-Kleefeld II, die bislang an der Nackenberger Straße in einer früheren Förderschule untergebracht ist, im Sommer 2022 in einen Neubau an den Paracelsusweg. Sie wird dann auch einen neuen Namen bekommen und dann „Grundschule am Buchholzer Grün“ heißen.

Kommt eine neue Grundschule im Roderbruch?

Für Kinder aus dem Roderbruch werden die Schulwege deutlich länger, und – wie Eltern wiederholt im Schulausschuss moniert hatten – auch gefährlicher, weil sie etwa die stark befahrene Karl-Wiechert-Allee überqueren müssen. Weil die Integrierte Gesamtschule (IGS) Roderbruch zwar einen Primarbereich hat, aber keine herkömmliche Grundschule ist, die nach vier Jahren aufhört, wird in dem Bezirk dringend eine weitere Grundschule benötigt. Elternvertreterin Sonja Memenga-Nicksch fragte im Ausschuss, ob die Stadt schon ein geeignetes Grundstück gefunden hat. Schulamtsleiter Stefan Rauhaus sagte, man sei in der Prüfung, Näheres könne man im Frühjahr mitteilen.

Wie nachhaltig Entscheidungen über Grundschulbezirke sind, zeigt die Grundschule Tiefenriede in der Südstadt. Die platzt jetzt aus allen Nähten, weil Eltern aus Waldheim, die ihre Kinder nicht nach Döhren schicken wollten, das Sonderrecht erstritten hatten, ihre Kinder auch an der Grundschule Tiefenriede anzumelden. Im nächsten Jahr hat die Schule 100 Kinder mehr als eigentlich vorgesehen, derweil bleiben Plätze an anderen Schulen unbesetzt.

Von Saskia Döhner