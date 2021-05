Es geht doch. Die Elterninitiative im Heideviertel kann aufatmen. Die Schulverwaltung hatte ein Einsehen, und die Kommunalpolitiker lenkten ein. Am Ende wurde im Rathaus ein alter Vorschlag aus der Ablage gezogen, der den Forderungen aus dem Heideviertel weit entgegenkommt.

Es war aber auch nichts Abwegiges, was da als Bürgerwille in Unterschriftenlisten und Beschwerdebriefen formuliert und in mehreren Einwohnerfragestunden des Bezirksrats vorgetragen wurde. Familien im Heideviertel wünschten sich schlicht, dass ihre Kinder dort eingeschult werden, wo sie zu Hause sind: in der Grundschule um die Ecke. Warum einige Kinder vom kommenden Jahr an jeden Tag im Schulbus ins Nachbarviertel nach Kleefeld fahren sollten, blieb schwer nachvollziehbar.

Familien sollten für die „soziale Durchmischung“ sorgen

Es sei denn, man vernahm die Zwischentöne, die eine heikle Frage berühren. Wie gelingt Integration? Wie lässt sich verhindern, dass Kinder aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien unter sich bleiben und ihre sozialen Probleme den Schulalltag belasten, gar beherrschen? Die Frage ist berechtigt, ja überaus wichtig, um Bildungsversprechen auch einlösen zu können. Allerdings sollte man sie frühzeitig stellen. Zum Beispiel bereits bei der Planung von Flüchtlingsheimen und bei der Planung neuer Schulen – nicht erst, wenn die Schulanmeldung ansteht.

Familien im bürgerlichen, wohlsituierten Heideviertel sollten für die „soziale Durchmischung“ an der neuen Kleefelder Grundschule sorgen, sozusagen als Problemlöser für einen falschen Standort. Verständlich, dass sich viele Eltern von dieser rigiden Sozialpolitik überrumpelt fühlten.

Von Gabi Stief