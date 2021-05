Hannover

Über Monate hat eine Elterninitiative im Heideviertel gegen neue Bezirksgrenzen für Grundschüler protestiert. Mit Erfolg. Der Plan der Verwaltung, Kinder aus dem westlichen Randbereich nahe der Karl-Wiechert-Allee vom kommenden Jahr an auf die neue Grundschule in Kleefeld zu schicken, ist vom Tisch. Alle Grundschüler aus dem Stadtteil werden auch künftig, ohne Ausnahme, am Lüneburger Damm unterrichtet.

Der Schulausschuss stimmte in der vergangenen Woche mit deutlicher Mehrheit für einen entsprechenden Alternativvorschlag der Schulverwaltung, der erst auf Druck der Eltern, der Schulleitung, des Kollegiums und des Elternrats bei einem Workshop vorgelegt wurde.

Erfolgreicher Protest im Heideviertel, Enttäuschung im Roderbruch

Weniger erfolgreich war der Protest von Eltern aus der benachbarten Vogelsiedlung und dem Roderbruch, die ebenfalls für den kompletten Verbleib an der Grundschule Lüneburger Damm plädierten. Die Kinder aus diesen beiden Stadtteilen werden künftig auf drei Grundschulen verteilt, was durchweg mit längeren Schulwegen verbunden ist.

Sorge vor Überforderung der Schule

Grund ist die Befürchtung, die Schule am Lüneburger Damm könnte bald schon überfordert sein. Nach den jüngsten Prognosen rechnet die Verwaltung dort in ein paar Jahren mit bis zu 25 Klassen. Aber nicht nur steigende Schülerzahlen, sondern auch die hohe Zahl an Migrationsfamilien im Roderbruch geben Anlass zur Sorge. Um zu verhindern, dass sich die Schule im Heideviertel zur Brennpunktschule entwickelt, wird nun das Viertel rund um den Roderbruchmarkt „entzerrt“; für die Kinder aus dem Viertel nördlich des Kulturtreffs und der IGS bedeutet dies, dass sie künftig zur Grundschule an der Nackenberger Straße fahren müssen, die im Schuljahr 2022/2023 den Betrieb aufnimmt. Die Schulverwaltung warnt, dass dies möglicherweise zulasten der sozialen „Heterogenität in der Schüler*innenschaft“ geht.

Ungleiche Verteilung vermeiden

Um dieses Problem der Integration nicht weiter zu verschärfen, soll nun mit den betroffenen Schulen über „eine pädagogisch sinnvolle Aufteilung“ der Kinder aus den vier benachbarten Unterkünften für Flüchtlinge und obdachlose Familien geredet werden. Ziel sei es, eine ungleiche Verteilung zu vermeiden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

In der Sitzung des Schulausschusses erläuterte Michael Busch vom Schulelternrat der Grundschule Lüneburger Damm noch einmal, wie wichtig den Eltern der Zusammenhalt im Viertel sei. „Wir wollen, dass Kinder aus einem Viertel zusammen zur Schule gehen. Die Lösung ist gut für das Heideviertel.“ Die Entscheidung, die Vogelsiedlung auf drei Grundschulen zu verteilen, sei dagegen enttäuschend, sagte Busch, der selbst mit seiner Familie dort wohnt. „Die Schulgrenze teilt sogar einzelne Straßenzüge.“

Der Vorwurf einer Mutter aus dem Gimpelsteg, dass es letztendlich nur um zwei oder drei Kinder gehe, die nun an eine andere Schule wechseln müssten, wies Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski zurück. „Ich bin mir sicher, es geht nicht nur um zwei Kinder, das trifft vielleicht auf einen Jahrgang zu.“ Die Schulverwaltung entscheide auf der Grundlage von Prognosen für die kommenden Jahre. „Wir wollen die Schule am Lüneburger Damm nicht überlasten.“

Von Gabi Stief