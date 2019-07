Burg

An diesem Vormittag dreht sich alles um die Biene: Emma und Kilian mögen Bienen. Die Siebenjährige, weil sie „die Äpfel an den Bäumen zum Wachsen bringen“, und der Sechsjährige, weil sie Honig machen. „Den ess ich so gern.“ Beim Klima-Frühschoppen im Schulbiologiezentrum in Burg erklärt Imkerin Tina Heinz an d...