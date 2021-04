Hannover

Um die Kommunen nach der Coronakrise finanziell wieder solide aufzustellen, hat Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen Schuldenschnitt für Landkreise, Städte und Gemeinden gefordert. „Auf längere Sicht brauchen wir eine Stunde Null der Kommunen“, sagte Scholz im HAZ-Interview. Gemeinde und Städte hätten eine wichtige Aufgabe, weil sie für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen müssten. „Mein Ziel ist, dass die Kommunen mit Schwung in die Zeit nach Corona starten“, so Scholz.

Das Konzept des Ministers setzt bei den Kassenkrediten an. Diese kurzfristigen und meist teuren Darlehen dürfen Kommunen eigentlich nur aufnehmen, um ihre Liquidität sicherzustellen. Aber es kommt immer wieder vor, dass die Kämmerer nicht in der Lage sind, diese Kredite kurzfristig wieder abzubauen. Häufen sich diese Kredite an, ist das ein Zeichen, dass die Kommune strukturell nicht mehr in der Lage ist, ihre Ausgaben zu decken.

„Lage ist katastrophal“

„Mein Konzept sieht vor, dass Bund und Länder diese Altschulden einmalig übernehmen, damit Städte und Gemeinde wieder Luft zum Atmen erhalten“, sagte Scholz. Dabei gehe es um rund 30 Milliarden Euro. Es sei dann die Aufgabe der Länder, darauf zu achten, dass die Kommunen anschließend nicht wieder neue Schulden anhäuften.

Zustimmung zu diesem Vorstoß kam vonseiten der niedersächsischen Kommunen. Die Lage sei inzwischen „katastrophal“, befindet der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. „Die Gewerbesteuer bricht überall ein. Zwar haben die Bundes- wie auch die Landeshilfen vielen über das Jahr geholfen, doch zeichnen sich jetzt tiefe Einschnitte bei den Kommunen ab.“

Nach Bullerdieks Angaben haben sich die Kassenkredite zum 31. Dezember 2020 auf 2,223 Milliarden Euro summiert (1,554 Milliarden in 2019) und die Wertpapierverschuldung der Kommunen sei zum 31. Dezember 2020 auf 11,463 Milliarden gestiegen (von 10,613 Milliarden Euro im Vorjahr).

„Bund darf nicht sein Füllhorn öffnen“

Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning, berichtet, dass Corona die Politik der vergangenen Jahre in Niedersachsen durchkreuzt habe. Vor Corona seien in Niedersachsen die Schuldenstände der Kommunen gesunken, die jetzt aber wieder ansteigen würden. „Für uns wäre eine Altschuldenlösung das Allerbeste“, schlussfolgert Arning.

Kritik an den Plänen des Kanzlerkandidaten kommt dagegen vom Bund der Steuerzahler. Ein solcher Schuldenschnitt für Kommunen sei Aufgabe der Länder, nicht des Bundes, sagte Niedersachsens Verbandschef Bernhard Zentgraf: „Der Bund darf nicht überall sein Füllhorn öffnen, sondern muss auch sein Geld zusammenhalten.“ Zudem sei die Gefahr groß, dass mit diesem Schritt „diejenigen Kommunen benachteiligt werden, die bislang auch unter schwierigen Umständen gut gewirtschaftet haben.“

