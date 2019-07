Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall in Hannover-Bult: Am Sonnabendmorgen gegen 7.35 Uhr waren auf der Hans-Böckler-Allee ein Verkaufswagen und ein Kleinwagen zusammengestoßen. Der Markt-Transporter prallte anschließend links neben der Fahrbahn gegen einen Oberleitungsmasten der Stadtbahn. Dabei wurde die 56-jährige Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und ihr 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die 69-jährige Fahrerin des Fiat Punto kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Schaden von rund 47.500 Euro.

Beide Fahrerinnen sagen: „Ampel zeigte Grün“

Ungeklärt ist aber weiterhin die Schuldfrage. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Verkaufswagen vor dem Unfall auf dem rechten Fahrstreifen der Hans-Böckler-Allee stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich war die 69-Jährige mit ihrem Kleinwagen vom Zooviertel aus kommend auf der Clausewitzstraße gefahren und an der Einmündung nach rechts in die Hans-Böckler-Allee abgebogen. Dort stießen beide Fahrzeuge dann auf einem Fußgängerüberweg zusammen. Weil beide Fahrerinnen angaben, bei Grün in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zur Ampelsituation kurz vor dem Unfall geben können. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 entgegengenommen.

