Hannover

Die SPD fordert, dass es langfristig in Hannover nur noch Gymnasien und Gesamtschulen geben soll, um allen Schülern eine Chance zu geben. Unterstützung erhalten die Sozialdemokraten vom ehemalige Förderschulrektor und Inklusionsexperten Hans-Jürgen Ladewig. Seiner Ansicht nach kommt das Zwei-Säulen-Modell Schülern zugute, die in ihren Familien wenig Unterstützung beim Lernen haben. Er verweist darauf, dass es die meisten Schulformwechsler an den Realschulen gebe. „Nur allein durch Einführung des Zwei-Säulen-Modells fällt die Hälfte aller Wechsel weg“, sagt Ladewig. Die CDU mahnt hingegen, dass gerade leistungsschwächere Schüler in kleinen Haupt-, Real- und Oberschulen besser gefördert werden können. Das meinen HAZ-Leser:

HAZ-Leserin Ulrike Dill aus Hannover : Passgenaue Angebote erarbeitet

Wie um alles in der Welt kommt jemand auf die Idee, ausgerechnet jetzt einen derart unsensiblen und substanzlosen Artikel zu lancieren? Hat es sich tatsächlich nicht bis zu Hans-Jürgen Ladewig (ehemaliger Förderschulrektor und Inklusionsexperte, d. Red.) herumgesprochen, dass die Schulen momentan nur damit beschäftigt sind, die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen, dass sie eine ministerielle Durchführungsbestimmung nach der anderen erhalten, die alle teilweise undurchdacht, realitätsfern und undurchführbar sind? Unablässig müssen Modelle, Pläne, Konzepte erstellt werden, die praktisch schon zur Entstehungszeit obsolet sind, und das zu ständig wechselnden Bedingungen.

Anzeige

Weiß Herr Ladewig denn nicht, dass viele Realschulen sich vor der Pandemie auf den Weg gemacht haben, für ihre Schülerklientel passgenaue Angebote zu erarbeiten? So hat beispielsweise die Realschule Misburg die Schülerjahrgänge fünf, sechs und sieben bereits im Ganztagsbetrieb, für den 8. Jahrgang ist alles unter einem hohen Aufwand an Zeit und Engagement vorbereitet. Durch die Pandemie wurde die Arbeit jäh unterbrochen. Soll sie auch gleich wieder in die Tonne getreten werden, um diesen wirren IGS-Plänen Platz zu machen?

Glaubt jemand im Ernst, aus einer Realschule werde ruckzuck eine IGS, weil man das Schild austauscht, blindwütig Schulen zusammenlegt, denen man dann zufällig in der Nähe gelegene Gymnasien aufpfropft? Und seit wann entstehen durch ein solches Vorgehen denn Schulplätze? Braucht man dafür nicht auch Lehrer, Räume, Ausstattung? Schon jetzt herrschen Lehrer- und Raummangel.

Schließlich: Glaubt Herr Ladewig wirklich, niemand durchschaue, dass mit Zwei-Säulen-Modell ein „Zwei-Klassen-Modell“ gemeint ist? Wann wird die SPD aufhören, alles mit der bildungspolitischen Sense zu bearbeiten? Gerade ein ehemaliger Förderschulleiter, der davon direkt betroffen war, sollte nicht als Sprachrohr dieser Gleichmacherei dienen. Ja, wir brauchen Realschulen für unsere Realschüler! Was niemand braucht, ist der niedersächsische Schlingerkurs in der Schulpolitik, diese absolute Konzeptlosigkeit, ganz zu schweigen von der Idee, dass man quasi ohne Einsatz von Mitteln Schulplätze zaubern kann. Ulrike Dill, Hannover

Lesen Sie auch: Inklusionsexperte fordert, dass alle Realschulen in Hannover IGS werden sollen

Jens Szabo , Schulleiter der Realschule Wedemark: Vorbereitung aufs Berufsleben

Hans-Jürgen Ladewig hält die Realschule für überflüssig, da es dort die meisten Schulformwechsler gebe. Durch die Einführung des Zwei-Säulen-Modells würde allein die Hälfte wegfallen. Ein Wechsel vom Gymnasium habe „nicht mehr zwingend den Charakter einer Abqualifizierung“, da an der IGS ja auch das Abitur erreicht werden könne. Wäre nach dieser Logik ein Schulformwechsel von der Realschule zur IGS nicht gar eine „Heraufstufung“, da man dort das Abitur machen kann? Hätte man nicht konsequenterweise ein Ein-Säulen-Modell fordern müssen? Eine Schule für alle – komplett ohne Schulformwechsler?

Realschulen haben auch heute ihre Daseinsberechtigung. Meistens sind Realschulen kleine, übersichtliche Systeme, Schülerschaft und Lehrkräfte kennen sich untereinander. Viele Schüler, aber auch viele Eltern schätzen gerade diesen Umstand sehr und haben sich bewusst für eine Realschule entschieden. Und kann nicht auch eine kleine Realschule dem inklusiven Anspruch gerecht werden und Schüler individuell in der Schulgemeinschaft fördern?

Ein kleines System bietet weitere Vorteile – so konnte sich die Realschule Wedemark mit digitalem Konzept neu aufstellen und kann nun ihre Schüler im Homeschooling als Tabletschule gut unterstützen.

Sowohl Real-, als auch Oberschulen bereiten wie andere Schulen auch auf das Berufsleben vor. Sie haben sich mit Profilkursen besonders darauf spezialisiert. Das Abitur ist nicht für jedes Kind das richtige Ziel – dennoch ist nach dem Abschluss der 10. Klasse an einer Realschule auch dieses gut möglich. Es ist wichtig, dass die Schullandschaft weiter Alternativen für Gymnasium und IGS anbieten kann – daher möchte ich die Eingangsfrage gerne beantworten: Ja, Realschulen werden noch gebraucht! Jens Szabo, Schulleiter der Realschule Wedemark

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leserin Birgit Böttcher aus Hannover : Wo bleibt die Inklusion?

Dass ein Inklusionsexperte das Zwei- Säulen-Model unterstützt verwirrt mich. Nur 8 Prozent Inklusionsschüler besuchen ein Gymnasium. Wo findet denn bei diesem Model die Inklusion statt? Birgit Böttcher, Hannover

HAZ-Leser Kai Klinge aus Burgdorf : Anmeldezahlen sprechen für sich

Gibt es bisher keine Gesamtschulen in Hannover, oder was wird besser, wenn man eine Schulform ( Realschulen) streicht? Dass Schulformwechsler ein großes Problem darstellen, ist für mich nicht nachvollziehbar: Wenn der Wechsel gut organisiert, vorbereitet und begleitet ist, nützt er allen. Das ist meine persönliche jahrelange Erfahrung. Die Realschulen haben weiter ihre Berechtigung und genießen große Anerkennung. Vielleicht sprechen Sie mal mit ehemaligen Schülern der hannoverschen Realschulen? Eltern und Schüler sollten dazu angehört werden, welche Konzepte sie überzeugen. Denn danach entscheiden sie auch.

Das Bashing der Realschulen entbehrt jeder Grundlage und ist rein politisch motiviert. Man möchte die Realschulen zugunsten der Gesamtschulen abschaffen. Es wird „Vielfalt“ genannt, wenn von vorher drei Schulformen nachher zwei übrig bleiben: Gymnasien und Gesamtschulen. In Burgdorf kann man seit einigen Jahren bewundern, wohin das führt: zu einer Schieflage von 170 Anmeldungen am Gymnasium und 120 an der Gesamtschule in Klasse fünf. Hier hat man neue Probleme geschaffen, statt welche zu lösen. Hier provoziert man massiv Schulformwechsel!

Realschulen sind aber nach wie vor gefragt. Das verraten die Anmeldezahlen an den bestehenden Realschulen und den Gymnasien, wo es keine Realschulen mehr gibt. Kai Klinge, Burgdorf

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

HAZ-Leser Ottmar Framke aus Barsinghausen : Schüler sind nur Verschiebemasse

Schulpolitische Träumerei! Wie anders kann der Versuch der SPD in Hannover eingeschätzt werden, wenn es ihrem Willen zufolge in der Landeshauptstadt neben dem Gymnasium nur noch Gesamtschulen (IGS) – kurz Zwei-Säulen-Modell – geben soll? Leider sind die Schüler in diesem Modell nur Verschiebemasse. Wo lässt man die Jungen und Mädchen aus den Real- und Oberschulen mit ihren berufspraktischen Neigungen? Wo bleiben die Förder- und die Hauptschüler?

Auch wenn man die Haupt- und Förderschulen bereits wegrationalisiert hat: Es gibt deren Schüler immer noch, und gerade diese Kinder und Jugendlichen brauchen stabile Lernbeziehungen, die nur mit genügend Lehrkräften garantiert werden können. Dies ist leider nicht in Sicht und wird auch in fernerer Zukunft nicht vorhanden sein. Dieser Mangel bedeutet in der Regel fehlende Bezugspersonen, ganz zu schweigen von ohnehin oft maroden Schulgebäuden, in denen kein Platz für Differenzierungsräume besteht, und einer defizitären Ausstattung.

Die geplante organisatorische Umstrukturierung der betreffenden Schulen in Hannover fordert zudem einen Kraftakt von Schulleitungen und Lehrkräften, deren Energie besser in die Erziehung und Bildung der Kinder investiert werden müsste. Ein Blick in die Bremer und Hamburger Schullandschaft mit dem Modell der Stadtteilschulen bestätigt schlimmste Befürchtungen. Ottmar Framke, Barsinghausen

Ist ein Zwei-Säulen-Modell aus Gymnasien und Gesamtschulen besser oder schlechter für leistungsschwächere Schüler? Darauf gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Quelle: Gregor Fischer/dpa

HAZ-Leser Ernst Barkhoff aus Hannover : Verbessert die Chancen

Es gibt immer mehr Kinder mit Lernproblemen und unfreiwillige Schulformwechsler in Hannover – das muss zu denken geben. Andere Bundesländer zeigen, dass das nicht so bleiben muss. Gerade aus Sorge um die schwächeren Schüler darf man die Erfolge des Zwei-Säulen-Modells nicht ignorieren. In fünf Bundesländern sind Haupt- und Realschulen bereits zugunsten von Gesamtschulen aufgehoben worden. In zwei weiteren Bundesländern hat man damit begonnen. Das Ergebnis ist ein großer Erfolg. Dies belegen Daten der Begleitforschung. So stiegen die qualifizierten Abschlüsse sowie die Zahl der Oberstufenbesuche sprunghaft an und besonders sozial benachteiligte Jugendliche erzielten deutlich höhere Abschlüsse.

In den Bundesländern Berlin, Bremen, Hamburg, im Saarland und in Schleswig-Holstein sind Haupt- und Realschule zugunsten der Gesamtschule aufgehoben worden. NRW und Baden-Württemberg haben Gesamtschulen massiv ausgebaut und die Kommunen von der Auflage befreit, Hauptschulen vorzuhalten. Das Ergebnis: Mehr ehemalige Hauptschüler erwarben den mittleren Abschluss und mehr Realschüler erhielten die Oberstufenberechtigung. In Berlin erhielten vor der Reform nicht einmal 2 Prozent der Hauptschüler eine Oberstufenberechtigung. Unmittelbar danach waren es gut 30 Prozent.

Schon vor der Reform hatten die Realschulen für ihre Schüler die Weiterbildung zur Fach- und allgemeinen Hochschulreife über die beruflichen Schulen und die gymnasiale Oberstufe durchgesetzt. Dennoch hatten vor der Reform nur gut 30 Prozent, mit der Reform mehr als 40 Prozent eine Oberstufeneignung erhalten.

Vor der Reform machten an den Sekundarschulen nur knapp 50 Prozent und an den ehemaligen Gesamtschulen 66 Prozent der Schüler den mittleren Abschluss. Nach der Reform schafften zusammen mehr als 70 Prozent den Realschulabschluss. Auf die Schülerzahlen bezogen ist das ein Sprung um die 30 Prozent. Schafften früher nur 66 Prozent eines Altersjahrgangs in Bremen den mittleren Abschluss, so sind es jetzt 75 Prozent. Es zeigte sich, dass man so die Chancen von sozial Benachteiligten wesentlich verbessern kann – und zugleich profitieren auch die sozial Privilegierten.

Im Gegensatz zu anderen Schulen gibt es an Integrierten Gesamtschulen kein Sitzenbleiben. Somit entfallen ein großer Teil der Wiederholung von Schuljahrgängen und der systematische Wechsel von Schülern an andere Schulformen. Das bedeutet für die betroffenen Kinder weniger Schulfrust und Schulmüdigkeit. Zensuren werden in den ersten IGS-Jahren durch Lernentwicklungsberichte ersetzt und dienen einer zielgerichteten Förderung und Information über Stärken und Schwächen besser als Noten von eins bis sechs. Nicht zuletzt werden durch weniger Sitzenbleiben dringend benötigte Schulraumkapazitäten und Lehrerstunden zugunsten von mehr Fördermaßnahmen frei. Ernst Barkhoff, Hannover

Lesen Sie auch: Nur Gymnasien und Gesamtschulen? Kritik am Zwei-Säulen-Modell für Hannover wächst

Von HAZ