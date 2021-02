Hainholz/List

Die meisten Schüler lernen im Corona-Lockdown zu Hause. Damit fällt für bedürftige Kinder und Jugendliche bereits seit Dezember auch das kostenlose warme Mittagessen in der Schule weg. Seit wenigen Wochen geben jetzt die Jugendtreffs Jugi in Hainholz sowie Die Wellenbrecher in der List Essen für Kinder aus. „Wir machen sonst ein- bis zweimal in der Woche Kochprojekte mit Kindern und Jugendlichen und essen zusammen“, berichtet Marie Hölker, Leiterin des Jugendtreffs Jugi in Hainholz. Doch auch das fällt wegen der Corona-Pandemie aus.

Die Arbeit der Jugendtreffs läuft aber weiter, allerdings mit weniger Kindern. Kommen zu normalen Zeiten täglich 20 bis 40 junge Besucher zum Jugi, dürfen es jetzt nur maximal zehn sein. „In Hainholz leben viele Familien, deren Kinder Anspruch auf ein kostenloses Mensa-Essen haben. Dass sie es bei uns bekommen können, muss sich aber erst noch rumsprechen“, sagt Marie Hölker vom Jugi, den das Rote Kreuz betreibt. Die Firma Meyer Menü liefert die Mahlzeiten je nach Anzahl der Anmeldungen, Kinder oder Eltern holen sie ab.

Mensa geschlossen – Jugendtreffs geben Essen aus

Der Regionsjugendring war auf das Problem aufmerksam geworden – und hat die beiden Jugendtreffs mithilfe des Stadtjugendrings für die Essensausgabe gewonnen. „Wir hatten von Einrichtungen der Jugendhilfe gehört, dass es bei den Familien wirklich Bedarf gibt“, berichtet Simone Oertel gen. Bierbach. Anrecht auf ein kostenloses Essen in der Schulmensa haben Schüler, die Sozialleistungen bekommen und deshalb auch Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Im Jahr 2019 haben rund 6000 Schüler in Hannover das Gratis-Mittagessen in der Schule in Anspruch genommen.

Geld dafür steht bereit: Eine Stelle bei der Region Hannover zahlt für das Essen aus dem dafür vorgesehenen Budget. Der Regionsjugendring kümmert sich um die Abrechnung, um die Träger der Jugendtreffs davon freizuhalten.

Auch im Jugi, dem Jugendtreff des DRK in Hainholz, können Schüler sich Essen abholen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im AWO-Jugendtreff Wellenbrecher läuft die Essensausgabe seit 25. Januar. „Wir freuen uns, dass wir die Kinder unterstützen können“, sagt Leiterin Lara Wiechmann. Rund 18 Kinder holen sich täglich eine warme Mahlzeit, die meisten gehen auch sonst in den Wellenbrecher zum pädagogischen Mittagstisch.

Erste Schulen machen mit

Der Regionsjugendring testet eigentlich in drei Jugendtreffs, ob es Bedarf für die Essensausgabe gibt. In einer Kommune im Umland klappte es nicht so gut. „Logistisch ist das machbar und auch gewollt. Aber es läuft über die persönliche Beziehung zu den Familien“, meint Simone Oertel gen. Bierbach. Christopher Finck, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, war auf die Initiative aufmerksam geworden und hatte sie als Beispiel in einem Gespräch gegenüber der Schulverwaltung angeführt.

Die Stadt Hannover hat inzwischen auch reagiert und ab 15. Februar eine Essensausgabe an Schulen gestartet. Bisher machen dabei kurzfristig die Integrierte Gesamtschule (IGS) Roderbruch, die Grundschule Lüneburger Damm, die Wilhelm-Busch-Schule und die Grundschule Am Lindener Markt mit. Die Caterer der Schulen liefern dafür meist Lunchpakete. In Linden soll es aber Mittagsverpflegung in To-Go-Boxen geben.

Die Idee der Stadt dabei: Auch Kinder, die nicht im Präsenzunterricht sind, können sich das Lunchpaket in der Schule abholen. Die erste Erfahrung in den Schulen zeigt aber bereits, dass das angesichts der Wege für ein Paket mit Joghurt, Obst und Brot oft doch zu aufwendig ist.

