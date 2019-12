Hannover

Das Verbot von Jogginghosen und Leggins an der hannoverschen Oskar-Kämmer-Schule hat auf der Internetseite der HAZ vielfältige Reaktionen ausgelöst – und wurde sehr differenziert diskutiert. Viele lehnen die Kleidervorgaben ab, andere aber begrüßen den Vorstoß gegen den Schlabberlook.

Die Jogginghose : Karl Lagerfeld wird oft zitiert

Häufig wurde der berühmte Karl-Lagerfeld-Spruch zitiert: „Wer in Jogginghosen das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", hat der Modeschöpfer einmal gesagt. Facebook-Nutzerin Sophie Wolf schreibt dazu: „Ich finde das richtig. Man kann doch wohl von Kindern erwarten, dass sie sich ordentlich anziehen. In ihrer Freizeit können sie ja wieder tragen, was sie wollen.“ Und Kerstin Skeretsch kommentiert: „Ich finde, es kommt darauf an, um was für Jogginghosen es sich handelt. Es gibt auch heutzutage stylische und die ganz normale.“

Pro Jogginghose : „Es sieht gut und sportlich aus“

Karola Biel dagegen findet das Verbot „einfach absurd. Mein Sohn geht auch ab und an mit Jogginghose zur Schule. Er hat dann ein dementsprechend schönes Sweatshirt und eine Jacke an – es sieht gut und sportlich aus.“ Ralf Kantorek kritisiert vor allem die Strafen wie das Putzen der Mensatische oder das Reinigen des Schulhofes, die an der Kämmer-Schule angedroht sind: „Ob Kleidung angemessen ist, kann man mit den Schülern auch diskutieren. Verbieten ist immer ein Akt von Autorität, das bringt niemanden für die Zukunft weiter.“

Contra Jogginghose : „Echt fortschrittlich von dieser Schule“

Nina Springmann schreibt, dass an der Schule ihrer Tochter im Landkreis Hildesheim schon lange eine ähnliche Regelung gelte, was sie „echt fortschrittlich von dieser Schule“ finde: „Genauso wie die Mädels keinen zu großen Ausschnitt oder was Bauchfreies anhaben dürfen. Generell finde ich eine Schuluniform gar nicht verkehrt, dann gibt es aufgrund von ,falscher’ Kleidung nicht immer wieder Diskussionen oder Mobbing.“ Facebook-Nutzer Robin Bremer meint dagegen: „Mobbing kommt von falschen Menschen, nicht von falscher Kleidung.“

Eltern haben der Schulkeidung vertraglich zugestimmt

Die Frage, ob das Einführen von Schuluniformen richtig sei, wird kontrovers diskutiert. An der privaten Otto-Kämmer-Schule gibt es eine Art Schuluniform ausschließlich für Oberbekleidung. Eltern müssen vertraglich zusichern, dass sie sich an die Kleidungsvorschriften halten, und können die zugelassene Oberbekleidung (für Mädchen auch: Kleider) bei einem Dienstleister bestellen. Das Verbot von Jogginghosen und Leggins dagegen ist neu, es soll vom Jahreswechsel an gelten. Schulleiterin Alvira Ramazanova hat es nach eigenen Angaben eingeführt, weil sie von Schülern auf „nicht angemessene“ Beinkleidung der Mitschüler angesprochen worden sei.

Jogginghosenverbot an mehreren Schulen?

Aus mehreren Internetkommentaren geht hervor, dass es ein Jogginghosenverbot auch schon an anderen Schulen gebe. So schreibt ein Twitternutzer, an der katholischen Ludwig-Windthorst-Oberschule in Hannovers Südstadt seien Jogginghosen verboten. Andere berichten auf Facebook von ähnlichen Verboten am Gymnasium Burgdorf, der Gerhard-Hauptmann-Realschule an der Hermann-Bahlsen-Allee sowie am Gymnasium Herschelschule am Großen Kolonnenweg. Und Simone Rinke Kwarziany schreibt, an der IGS Badenstedt seien Jogginghosen nicht erlaubt, aber Leggings: „Ich bin der Meinung, wenn keine Jogginghosen, dann bitte auch keine Leggings.“ Die HAZ hatte am Wochenende allerdings keine Gelegenheit, diese Angaben zu überprüfen.

