Niedersachsen verabschiedet sich von seinem strikten Corona-Kurs an den Schulen: Ab Montag kehren alle Schülerinnen und Schüler zurück in den Wechselunterricht. Das Land setzt dabei auf Selbsttests – und hat damit zuletzt gute Erfahrungen gemacht.

Ab Montag kehren alle Jahrgänge zurück in den Klassenraum

