Hannover

„Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft hier so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen friedlich zusammen lernen.“ Besser als Zehntklässlerin Kubra kann man wohl kaum ausdrücken, was den Geist der Gerhart-Hauptmann-Realschule in Bothfeld ausmacht. Seit 60 Jahren besteht die Realschule, bei der Jubiläums...