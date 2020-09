Hannover

Seit einer Woche läuft in der Region Hannover der Schulbetrieb. Es würde schwierig werden unter Corona-Bedingungen, das war allen Beteiligten klar. Kaum denkbar war ja, dass das Virus vor Unterricht, Pausen und Schulwegen halt machen würde. Inzwischen hat das Gesundheitsamt der Region Hannover in einigen Schulen Klassen unter häusliche Quarantäne gestellt. Ein Sprecher des Kultusministeriums appellierte am Freitag an die Bevölkerung, sich an die geltenden Schutzvorschriften zu halten: „Weiterhin gilt es, das Virus in Schach zu halten. Wir wollen ein Höchstmaß an Sicherheit an den Schulen.“

Rektoren in Sorge

An den Schulen halten sich die Kinder gut an die Regeln zur Corona-Eindämmung wie Maskenpflicht auf Fluren und Gängen, Abstandhalten und häufiges Händewaschen, so die einhellige Einschätzung der Schulleiter in Hannover. Aber leider ende der Einfluss der Schule eben auch am Schultor, sagt Jörg Kleinholz-Mewes, der die Integrierte Gesamtschule (IGS) Vahrenheide-Sahlkamp leitet. Draußen, auf dem Weg nach Hause oder zur Straßenbahn, verhielten sich viele Jugendliche so, als gäbe es keine Pandemie.

„Eine Unsicherheit wird leider bleiben“, sagt auch Rainer Kamphus von der IGS Bothfeld, der von den ersten vier Schultagen sonst nur Positives berichten kann. „Verhalten sich alle auch außerhalb der Schule verantwortungsbewusst? Wenn ich die Stadtbahn ankommen und abfahren sehe, kommen mir Zweifel. Aber Gott sei Dank fahren sehr viele unserer Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zur Schule.“

„Besorgniserregende Durchmischung“

Zumindest die Aha-Regel, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, sollten die Schüler beachten, mahnt Kamphus. Auch Rainer Lubert von der Pestalozzioberschule in Anderten sagt, besorgniserregend sei die Durchmischung aller Schüler auf dem Schulweg, wenn sie mit Bus und Bahn kämen. Das Schuljahr habe mit vielen Fragezeichen begonnen, sagt der Rektor am Ende der ersten vollen Schulwoche. Welche Lehrkräfte bleiben im Homeoffice, wer hat sein Urlaub im Risikogebiet verbracht? Zunächst hatten die Kinder an seiner Schule deshalb Blockunterricht bei festen Klassenlehrerteams, für die einzelnen Kohorten gab es getrennte Pausenbereiche. „ Mitte nächster Woche startet der reguläre Unterricht, wenn bis dann alle gesund bleiben“, sagt Lubert.

So leer sind die Klassenräume jetzt nicht mehr. Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Robert Kühn von der Grundschule Wettbergen berichtet, dass bei rechtzeitiger und guter Vorbereitung der Schulstart „erstaunlich gut geklappt“ habe. Die Eltern hätten viel Verständnis für die verschärften Hygieneregeln gezeigt. Morgens kontrolliere er am Hoftor, ob die Kinder ihre Masken dabei hätten, und in den sehr wenigen Fällen, in denen ein Schüler sie doch mal vergessen habe, helfe er mit Einwegmasken aus. Auch Hinrich Netzel von der Grundschule Salzmannstraße in Linden-Nord lobt die Regeltreue der Grundschüler, warnt aber auch davor, dass mit der Zeit die Nachlässigkeit größer werden könne.

Diese Bedenken teilt auch Katharina Badenhop von der Tellkampfschule in der Südstadt. Gleichzeitig könnten in den nächsten Wochen die Nachfragen der Eltern zunehmen. Schon jetzt müsse sie mitunter die Hygienekonzepte für Musik, Sport und Darstellendes Spiel erläutern. Und die Einschränkungen würden auch durchaus kritisch hinterfragt.

Kultusminister appelliert an Bevölkerung

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) appelliert „sehr nachdrücklich“ an die Bevölkerung, die geltenden Regel einzuhalten, nur so könne das Virus in Schach gehalten werden. „Alle haben eine Verantwortung und können dazu beitragen, dass die Lage stabil gehalten wird und möglichst viel Bildung in der Schule stattfinden kann.“

Die Zusammenarbeit von Gesundheitsamt und Schulen soll besser und schneller werden. Quelle: Marijan Murat/dpa

Quarantäne heißt nicht Unterrichtsausfall

Die Einschränkungen für einige Schüler, die jetzt in Quarantäne seien, seien bedauerlich, aber nicht überraschend, betont Tonne. Damit sei zu rechnen gewesen. „Die vorliegenden Einschränkungen bedeuten nicht Unterrichtsausfall. Die Schulen sind verpflichtet, in Quarantäne befindliche Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht zu beschulen.“ Mit Corona werde man noch eine Weile leben müssen, sagt ein Ministeriumssprecher: „Wann das Virus weg ist, kann niemand sagen.“

Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt soll besser werden

Die Bildungsverbände haben sich am Freitag mit dem Kultusminister zu einem ersten Bilanzgespräch getroffen. Wie ein Ministeriumssprecher sagt, gebe es einhellige Zustimmung zum eingeschränkten Regelbetrieb, der Schulstart sei geglückt. Allerdings müsse die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern noch „geschärft“ werden. In der Region hatten Schulleiter beklagt, dass sie verspätet informiert worden seien. Manchmal hätte auf Anrufe in der Behörde überhaupt niemand reagiert.

Dem Vernehmen nach habe es auch Verständigungsprobleme mit Familien mit ausländischen Wurzeln gegeben, die in Risikogebieten waren. So sei es zu Missverständnissen am Telefon gekommen und ein positives Testergebnis als gute Nachricht aufgenommen worden.

Hier mussten Schulleiter manchmal selbst zum Hörer greifen und beim Arzt nachfragen.

Von Saskia Döhner